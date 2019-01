Afghánský prezident vyzval Tálibán k zahájení rozhovorů

Afghánský prezident Ašraf Ghaní vyzval islamistické hnutí Tálibán, aby "zahájilo seriózní jednání" s vládou v Kábulu. Ghaní se tak vyjádřil po několikadenních rozhovorech mezi povstalci a americkými představiteli v katarské metropoli Dauhá, jejichž cílem je ukončit válku v Afghánistánu. S afghánskou vládou Tálibán nadále jednat odmítá, protože ji považuje za nelegitimní režim dosazený zahraničními silami.

"Vyzývám Tálibán, aby přijal požadavek Afghánců na mír a zahájil seriózní jednání s afghánskou vládou," řekl Ghaní ve svém projevu z prezidentského paláce v Kábulu vysílaném státní televizí. "Nezapomeňme, že oběťmi této války jsou Afghánci a že mírový proces musejí vést oni," dodal.

Ghaní s proslovem vystoupil poté, co se sešel se zvláštním americkým vyslancem pro Afghánistán Zalmayem Khalilzadem, který se účastní rozhovorů se zástupci Tálibánu a do Kábulu přicestoval o víkendu přímo z Dauhá.

Tálibán i Američané po skončení posledního kola rozhovorů uvedli, že dospěli k významnému pokroku, konkrétní výsledky debaty ale nezveřejnili. Podle expertů se pokrok týká možného stažení amerických vojáků z afghánského území výměnou za záruku Tálibánu, že již nebude poskytovat útočiště zahraničním extremistům a džihádistickým skupinám typu teroristické organizace Al-Káida a Islámský stát (IS). To bylo původním důvodem, proč Američané zahájili invazi do Afghánistánu krátce po teroristických útocích z 11. září 2001 na New York a Washington.

Některé překážky v rozhovorech ale trvají. Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid podle agentury AFP prohlásil, že zatím nebylo dosaženo dohody o příměří. Podle zpravodajského serveru BBC News je Tálibán ochoten přistoupit na příměří teprve poté, co bude pevně stanoveno datum odchodu mezinárodních sil ze země.

Podle mluvčího Tálibánu Mudžádhida obě strany také dál hledají kompromis "ohledně afghánské vlády". Tálibán očividně trvá na svém stanovisku, že nebude jednat s vládou v Kábulu, kvůli čemuž selhalo již několik pokusů o ukončení afghánského konfliktu v minulosti, napsala agentura AFP.

Podle zástupců Tálibánu američtí vyjednavači souhlasili s návrhem na stažení zahraničních vojáků z Afghánistánu do 18 měsíců. Američané ale naopak uvedli, že žádný harmonogram nebyl stanoven. A podobně se vyjádřil i Pentagon. Úřadující americký ministr obrany Patrick Shanahan konání rozhovorů mezi představiteli USA a zástupci Tálibánu ocenil a označil za "povzbuzující". Na dotaz, zda již dostal za úkol naplánovat kompletní stažení vojáků ze země, Shanahan ale odvětil, že ne.

Zpráva o pokroku při vyjednávání přichází v době, kdy Tálibán pokračuje v každodenních útocích proti afghánské vládě podporované Západem a proti jejím bezpečnostním silám. I po 17 letech od invaze vedené USA do Afghánistánu kontroluje hnutí Tálibán téměř polovinu země. Podle Pentagonu v Afghánistánu v současné době působí kolem 14 tisíc amerických vojáků.