AKP se štěpí. Bývalí Erdoganovi spojenci zakládají novou stranu

Část členů turecké vládní strany prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana založí na podzim novou stranu. Informovala o tom ve čtvrtek agentura s odvoláním na své zdroje. Také server televize Euronews už ve středu uvedl, že novou stranu chystá bývalý člen turecké vlády, spoluzakladatel Erdoganovy strany a někdejší vyjednavač vstupu Turecka do EU Ali Babacan. Ten zprávu zatím nekomentoval.

Právě přiblížení Ankary k EU spolu s ekonomickými reformami by měly být programovými prioritami nové strany, která by měla vzniknout zřejmě v září, uvedl server Euronews. O vzniku nové strany a rozkolu uvnitř vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) se spekuluje už asi půl roku, proces ale podle agentury urychlily březnové místní volby. V nich sice AKP s nacionalistickou Stranou národní akce (MHP) ovládla přes polovinu radnic, prohrála ale mimo jiné v Istanbulu, Ankaře a Izmiru. Za velkou porážku AKP i Erdogana je považována zejména ztráta vedení největšího tureckého města Istanbulu.

Právě prohra vládní strany v Istanbulu uspíšila zřejmě formování nové strany. Dva političtí veteráni AKP - bývalý prezident Abdullah Gül a expremiér Ahmet Davutoglu - totiž otevřeně kritizovali anulování březnových voleb, které zrušila ústřední volební komise po stížnostech AKP. Volby se opakovaly minulou neděli a vyhrál v nich opět Ekrem Imamoglu z opoziční Lidové republikánské strany (CHP). Oproti březnovému hlasování, kdy zvítězil jen těsně, v neděli získal asi o 800 tisíc hlasů více než kandidát AKP.

Podle agentury, která se odvolává na Babacanova poradce, má nová strana podporu řady poslanců AKP, včetně respektovaných politiků. Jejich jména ale zdroje neuvedly. Podle Euronews by měl být ve vedení nové strany i expremiér Davutoglu, který v posledních měsících kritizoval Erdogana mimo jiné za ekonomickou politiku či potlačování svobody médií.

Dvaapadesátiletý Babacan v roce 2001 AKP spoluzakládal spolu s Erdoganem či Abdullahem Gülem, který se později stal prezidentem. Babacan byl v letech 2002 až 2007 ministrem hospodářství, poté do května 2009 vedl ministerstvo zahraničí, než se stal místopředsedou vlády (do srpna 2015).

Od ledna 2005 do ledna 2009 byl Babacan hlavním vyjednavačem pro vstup Turecka do EU. Rozhovory s Ankarou unie zahájila v říjnu 2005, od té doby ale jednání dlouhodobě stagnují kvůli autoritářskému způsobu vlády prezidenta Erdogana, jehož režim pronásleduje opozici a do vězení zavírá mimo jiné novináře i opoziční poslance.

Kritiku od EU si Erdogan vysloužil také za zavedení prezidentského systému, jímž posílil své pravomoci. Podle serveru Euronews chystá nová strana do svého programu zahrnout i návrat k systému parlamentnímu.

Erdoganovu pozici lídra vládní AKP oslabuje i ekonomická krize, s níž se Turecko v posledním více než roce potýká. Po měnové krizi zažila turecká ekonomika loni nejhorší čtvrtletní propad za téměř deset let a koncem roku se propadla do recese. Inflace vzrostla až na 25 procent.