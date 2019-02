Al-Kuds: Americký mírový plán nepočítá s nezávislou Palestinou

Americký mírový plán pro Blízký východ, který chce Bílý dům zveřejnit po izraelských dubnových volbách, nepočítá s vytvořením palestinského státu. Jak ve čtvrtek napsal palestinský list Al-Kuds, dlouho připravovaný dokument pro Palestince navrhuje spíše autonomii Pásma Gazy s politickými a ekonomickými vazbami na Západní břeh Jordánu. The New York Times s odkazem na nejmenované analytiky napsal, že USA předpokládají masivní investice v řádu miliard dolarů nejen pro Palestince, ale pro celý region.

V oblasti se nyní plán snaží prosadit americká delegace v čele s poradcem Bílého domu Jaredem Kushnerem. V úterý byla v Rijádu, ve středu v Ankaře. USA spojence údajně seznamují hlavně s ekonomickou částí plánu a budou žádat finanční spoluúčast.

Návrhy a plány

Podle newyorského listu má být pro Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu určeno 25 miliard dolarů (563 miliard korun) a dalších 40 miliard pro sousedy Izraele včetně Egypta, Jordánska a zřejmě také Libanonu.

Al-Kuds napsal, že plán nejen nepočítá s palestinským státem, ale ani s využitím východního Jeruzaléma, který se má podle Palestinců stát hlavním městem jejich státu.

Američané navrhují, aby se vyjednávalo o takzvané zóně C Západního břehu Jordánu, tedy o oblasti, která bezpečnostně spadá pod Izrael. USA dále navrhují, aby židovské osady byly na západním břehu ponechány, avšak aby se dále nerozšiřovaly. Žije v nich zhruba půl milionu Izraelců.

Mylné předpoklady

V Kushnerově delegaci je americký blízkovýchodní vyslanec Jason Greenblatt a tým má za sebou jednání ve Spojených arabských emirátech, Ománu, Bahrajnu, Saúdské Arábii a Turecku.

Mírový vyslanec minulé americké administrativy Martin Indyk se domnívá, že Arabové nepřistoupí na žádný plán, který Palestincům nezajistí stát. "Spočívá-li dohoda v tom, že my poskytneme 65 miliard dolarů a vy - Palestinci a (další) Arabové - ustoupíte ze svého požadavku na nezávislý stát v hranicích z roku 1967 s východním Jeruzalémem jako hlavním městem, pak si nemyslím, že se pro to podaří získat peníze. Zdá se, že celý návrh stojí na mylných předpokladech," citoval The New York Times Indyka.

Palestinská samospráva přerušila vztahy s USA, když loni prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a nechal tam přesunout velvyslanectví z Tel Avivu. Kushnerův mírový plán samospráva předem odmítá. Plán se nemusí zamlouvat ani Izraeli, kde patří k vládní koalici také nacionalisté a náboženské strany, tedy kruhy, které odmítají jakékoli ústupky Palestincům, připomenul Times of Israel. Předčasné volby se budou v Izraeli konat 9. dubna a USA oznámily, že plán zveřejní až po tomto hlasování.