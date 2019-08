Američané chtěli kotvit v Hongkongu. Čína jim to zatrhla

Čína nevyhověla žádosti dvou lodí armády Spojených států, které chtěly v nejbližších týdnech kotvit v Hongkongu. S odvoláním na nejmenované americké představitele to ve středu napsala agentura. Hongkong se aktuálně nachází v hluboké politické krizi, kritici místní vlády již několik týdnů demonstrují proti údajně zvyšujícímu se vlivu Pekingu.

O možnost kotvit v hongkongském přístavu požádala loď Green Bay, která je určená k převozu obojživelných vozidel, a křižník Lake Erie. První plavidlo plánovalo navštívit jihočínské město do konce měsíce, to druhé v září. Jeden ze zdrojů Reuters uvedl, že Čína zamítnutí žádostí nezdůvodnila. O bezprecedentní krok by se nicméně nejednalo, podobnou žádost Peking odmítl i loni v září.

Hongkongem v posledních týdnech zmítá vlna masivních protestů. Demonstranty původně vyburcoval návrh zákona o vydávání osob k trestnímu stíhání do pevninské Číny, který kritici považovali za hrozbu pro nezávislost hongkongské justice. Protesty se postupně změnily ve vyjádření obecnější nespokojenosti se směřováním regionu. Policie pravidelně demonstrace rozhání slzným plynem a dochází i na potyčky s účastníky.

K dění na jihu Číny se ve středu vyjádřil americký prezident Donald Trump, který protesty označil za "obtížnou situací" a vyjádřil naději, že "pro všechny, včetně Číny" dopadnou dobře. Na tiskové konferenci v New Jersey poněkud neurčitě dodal, že doufá, že protesty se vyvinou směrem "ke svobodě". Trump také napsal na twitteru, že má od tajných služeb informace o přesunu čínských vojáků k hranicím Hongkongu.