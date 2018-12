Američané ukončí také vzdušné nálety na Islámský stát

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout vojáky ze Sýrie bude mít za následek rovněž ukončení amerických leteckých úderů na takzvaný Islámský stát (IS). Agentuře Reuters to sdělily nejmenovaní američtí činitelé. Francie Washington vyzvala, aby vzal v potaz stabilitu severní Sýrie a zabránil riziku nové humanitární krize, informovala agentura Reuters.

Předchozí americký prezident Barack Obama nařídil letecké údery proti IS od září 2014. Další rok pak do Sýrie poslal i vojáky. Chystané stažení USA ze Sýrie se podle informaci Reuters týká také vzdušných operací. Informované zdroje agentuře řekly, že načasování ukončení vzdušné kampaně bude vázáno na stažení amerických sil. Datum neupřesnily.

Reuters upozorňuje, že ukončení leteckých útoků pravděpodobně zvýší obavy, že Islámský stát, který přišel o téměř všechno území, jež dříve kontroloval, by mohl získat prostor pro přeskupení.

Důležité americké letecké kapacity se nenacházejí v Sýrii. Stroje startují z okolních zemí a operační centrum se nachází v Kataru. Americká vzdušná kampaň sehrála zásadní roli při vytlačování IS, na jehož cíle v Sýrii a Iráku od roku 2015 zamířilo více než 100 tisíc bomb a raket, vyplývá z údajů Pentagonu.

Reuters připomíná, že americké vzdušné síly jsou důležité nejen pro údery na radikály, ale také pro obranu amerických pozemních jednotek. Tato role bude prvořadá při zajišťování spořádaného a bezpečného odchodu Američanů ze Sýrie.

Hrozba humanitární krize

Středeční Trumpovo rozhodnutí o stažení asi 2000 amerických vojáků ze Sýrie šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence. Francie a Británie oznámily, že boj proti Islámskému státu v Sýrii nepovažují za ukončený.

Francouzské ministerstvo zahraničí varovalo před vznikem humanitární krize na severu Sýrie po odchodu amerických jednotek. Dále sdělilo, že Francie a koaliční spojenci s USA jednají o definování harmonogramu a podmínek stažení amerických vojáků ze Sýrie. Bílý dům zatím žádný harmonogram stahování nezveřejnil.

"My a partnerské státy mezinárodní koalice vedeme s Washingtonem rozhovory o načasování a podmínkách realizace amerického rozhodnutí stáhnout se," uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí.

"V příštích měsících bude Francie dbát na zajištění bezpečnosti všech partnerů USA, včetně Syrských demokratických sil. Ochranu obyvatelstva na severovýchodě Sýrie a stabilitu této zóny musí brát Spojené státy v úvahu, pokud se má předejít jakémukoli novému humanitárnímu dramatu a návratu teroristů," dodalo francouzské ministerstvo.

Francie už předtím v reakci na stažení Američanů ohlásila, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že IS byl sice oslaben, avšak je v Sýrii stále přítomen. Ve středu s Trumpem telefonicky hovořil prezident Emmanuel Macron, ale zřejmě se mu nepodařilo to, co v dubnu, kdy přiměl amerického prezidenta odložit stažení s poukazem na rozrůstající se vliv Íránu v celém regionu. Francie je členem mezinárodní koalice, která pod velením USA bojovala proti IS.