Americký senátor předal Putinovi dopis od Trumpa

Americký senátor Rand Paul při nedávné návštěvě Moskvy předal ruské straně dopis prezidenta Donalda Trumpa. Paul, blízký Trumpův spojenec, to ve středu napsal na Twitteru. Delegace amerických senátorů navštívila Rusko počátkem týdne, setkala se se členy horní komory ruského parlamentu a zástupci ministerstva zahraničí.

"Měl jsem tu čest odevzdat dopis prezidenta Trumpa vládě prezidenta Putina. Dopis zdůrazňuje význam další spolupráce v řadě oblastí včetně boje s terorismem, meziparlamentního dialogu a obnovení kulturních styků," napsal americký senátor.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.