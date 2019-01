Asad navždy zůstane válečným zločincem, varuje opozice

Hlavní vyjednávač syrské opozice Nasr Harírí vyjádřil překvapení nad tím, že arabské země obnovují vztahy se syrskou vládou, a vyzval je ke změně jejich rozhodnutí. Syrský prezident Bašár Asad navždy zůstane válečným zločincem, řekl Harírí novinářům v Rijádu, kde pobývá.

Arabské státy včetně těch, které svého času podporovaly povstalce proti Asadovi, se snaží o usmíření se syrským prezidentem po rozhodujících úspěších jeho ozbrojených sil ve válce. Snaží se tak rozšířit svůj vliv v Sýrii na úkor nearabského Turecka a Íránu, napsala agentura Reuters.

Spojené arabské emiráty znovu otevřely minulý měsíc svou ambasádu v Damašku a Bahrajn řekl, že jeho zastupitelský úřad v syrské metropoli a syrská diplomatická mise v Manámě pracují bez přerušení. "Není v našich silách toto usmiřování zastavit," citoval Reuters Harírího.

"Stále doufáme, že (tyto země) znovu zváží své rozhodnutí a uvědomí si, že skutečné a solidní vztahy by měly mít se svými bratry z řad syrského lidu, nikoliv s režimem, který spáchal všechny ty zločiny," řekl Harírí novinářům.

"Bašár Asad zůstane válečným zločincem, i když si s ním tisíce vůdců potřesou rukou," prohlásil.

Kuvajt minulý týden řekl, že očekává, že ještě více arabských zemí znovu otevře své ambasády v Damašku v příštích dnech, i když tento krok by vyžadoval schválení Ligy arabských států (LAS).

Členství Sýrie v LAS bylo pozastaveno v roce 2011 v reakci na vládní násilné potlačování protestů takzvaného arabského jara. Pro obnovení členství Damašku by musela liga dospět ke konsensu.

"Nemyslíme, že by bylo rozumné znovu přijmout Sýrii do LAS. Domníváme se, že by takové rozhodnutí nebylo v zájmu politického procesu," řekl Harírí.

Arabské státy v Perském zálivu, zejména Saúdská Arábie a Katar, byly hlavními regionálními podporovateli ozbrojených skupin bojujících proti Asadovi. Poskytovaly jim finance nebo zbraně, případně obojí, jako součást programu podpory ozbrojené opozici podporovaného Washingtonem.