Australan daroval krev 60 let, zachránil 2,4 milionu dětí

V Austrálii "odešel do důchodu" jednaosmdesátiletý muž, který po dobu 60 let téměř každý týden daroval krev. Podle webu deníku The Daily Telegraph Australan zachránil životy zhruba 2,4 milionu dětí.

James Harrison si poprvé nechal odebrat krev v 60. letech poté, co vědci zjistili, že krevní transfúze může pomoci ženám, které mají krevní skupinu s negativním Rh faktorem a čekají dítě, jež má Rh faktor pozitivní. Kvůli tomu se v krvi nastávající matky vytvoří protilátky proti Rh pozitivní krvi a ty pak napadají červené krvinky plodu. Dětem tak mohou způsobit mimo jiné i těžkou anémii. Pomoci jim může dárce, jehož krev obsahuje látku anti-D globulin.

Harrison daroval krev za svůj život 1173krát, z toho 1163krát z pravé a desetkrát z levé ruky. Pomohl tím vyprodukovat více než tři miliony dávek anti-D globulinu. Skončit teď musí proto, že pro dárcovství už dávno překonal věkový limit, který je v Austrálii 70 let.

"Pro mě je to smutný den. Konec dlouhého běhu... Dělal bych to dál, kdyby mě nechali," řekl při posledním odběru Harrison novinářům.