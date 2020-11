Austrálie odebrala občanství muslimskému duchovnímu odsouzenému za terorismus

Austrálie odebrala občanství muslimskému duchovnímu, který se narodil v Alžírsku. Abdul Nacer Benbrika byl odsouzen za to, že stál v čele teroristické buňky, která v roce 2005 plánovala spáchat bombový útok na fotbalovém zápasu v Melbourne. Podle agentury Reuters o tom ve středu informoval australský ministr vnitra Peter Dutton.

Je to vůbec poprvé, kdy bylo australské občanství odebráno někomu, kdo je stále v zemi. "Pokud jde o člověka, který představuje pro naši zemi vážnou teroristickou hrozbu, tak budeme dělat cokoli, co umožňují australské zákony, abychom Australany ochránili," řekl Dutton novinářům v Brisbane.

Benbrika byl usvědčen ve třech bodech obvinění: za vedení teroristické skupiny, členství v teroristické skupině a držení materiálu s úmyslem spáchat teroristický útok. Za mříže byl poslán na 15 let. Ačkoliv trest dokončil, zůstává ve vazbě. Zákony v Austrálii totiž umožňují zadržovat osobu odsouzenou za terorismus až tři roky po uplynutí trestu. Benbrikovi právníci se proti zadržování odvolali. Odsouzený má nyní 90 dní na to, aby se odvolal proti zrušení víza a vrátil se do Alžírska.

Australský zákon umožňuje zbavit občanství pouze osoby s dvojím občanstvím, aby člověku zůstala státní příslušnost. V roce 2019 Austrálie odebrala občanství Neilu Prakashovi. Muž, který zřejmě rekrutoval členy teroristické organizace Islámský stát (IS), je uvězněn v Turecku. Austrálie tvrdí, že měl dvojí občanství - kromě australského také fidžijské. Tvrzení Austrálie ale Fidži odmítá, což narušilo bilaterální vztahy.