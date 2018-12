Bašár Asad povolil iráckým silám útočit na IS v Sýrii

Syrský prezident Bašár Asad povolil iráckým silám útočit na cíle teroristické organizace Islámský stát (IS) na syrském území, aniž by musely čekat na svolení úřadů v Damašku. Informovala o tom agentura AP. Nedělní oznámení je potvrzením blízkých vztahů mezi sousedními arabskými státy. IS svého času kontrolovala značné části obou zemí, kde v roce 2014 vyhlásila svůj kalifát.

Irácké letouny a dělostřelectvo už v minulosti útočily na pozice IS v Sýrii poté, co k tomu dostaly svolení od syrských úřadů. V Iráku už byli islamisté poraženi, ale stále ovládají malou část území v Sýrii.

Asad v sobotu obdržel dopis od iráckého premiéra Ádila Abdal Mahdího, ve kterém Mahdí apeluje na "koordinaci obou zemí při boji proti terorismu".

Bílý dům minulý týden překvapivě oznámil, že začalo stahování amerických pozemních jednotek ze Sýrie. Tento krok prezident Donald Trump zdůvodnil tím, že teroristická organizace IS byla poražena.

Stahování amerických vojáků, které zřejmě potrvá několik měsíců, podle pozorovatelů ovlivní rovnováhu sil v Sýrii. Významnou roli v tamním válečném konfliktu hrají Rusko a Turecko.

Moskva je Asadovým nejdůležitějším spojencem a má v zemi důležité vojenské opěrné body. Ankara chce postupovat proti kurdským milicím YPG ovládajícím velké oblasti na severu a východě Sýrie. Turecká vláda spatřuje v YPG odnož kurdské Strany práce (PKK), která je v Turecku zakázaná jako teroristická organizace. Proto turecké vedení považuje rovněž YPG za teroristy.

Syrská armáda ve čtvrtek oznámila, že vstoupila do města Manbidž na severu Sýrie. Podle místních médií se na tom dohodla s tamními milicemi YPG, které požádaly vládu o pomoc kvůli nedávné hrozbě Turecka, že chystá v regionu další ofenzivu.