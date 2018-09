Basru svírají protesty nespokojených, přístav i dálnice zablokovány

Při trvajících protestech v jihoirácké ropné metropoli Basra přišel ve středu večer o život demonstrant a dalších 25 lidí bylo zraněno. Sociální nepokoje se rovněž rozšířily k nedalekému přístavu, který přerušil provoz. S odkazem na sdělení bezpečnostních složek, zdravotníků a ochránců lidských práv o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. V úterý v Basře při střetech s bezpečnostními složkami přišlo o život pět demonstrantů a v pondělí zemřel jeden. Dalších několik desítek lidí, včetně policistů, bylo od začátku týdne zraněno.

Lidé demonstrují už delší dobu nejenom v Basře, ale i dalších městech na jihu, což jsou oblasti obývané šíity, které minulá vláda vedená sunnity zanedbávala, píše agentura Reuters. Příčinou jejich nespokojenosti jsou zejména výpadky elektřiny během horkých letních měsíců, nedostatek pracovních příležitostí, nespokojenost s prací úřadů a také korupce. Mnozí obyvatelé města si také stěžují na pronikání slané mořské vody do pitné vody z vodovodu. V nemocnici se kvůli tomu ocitly stovky lidí.

Demonstranti ve středu v noci rovněž zablokovali nedaleký přístav Umm Kasr, přes který do země proudí obiloviny, olej a další důležité komodity a dálnici mezi Basrou a Bagdádem. Rovněž zapálili budovu provinční vlády v Basře, před kterou se protestovalo již třetí den.

Demonstranti podle sdělení úřadů blokují přístav Umm Kasr i ve čtvrtek a podle sdělení zaměstnanců přístavu byly na místě přerušeny veškeré operace.

Irácký premiér Hajdar Abádí minulý měsíc odvolal ministra pro energetiku a tento měsíc začal trestat osoby odpovědné za špatnou kvalitu služeb v Basře, která je druhým největším městem v Iráku. Napětí v oblasti nicméně stoupá, zatímco po květnových parlamentních volbách se stále nedaří sestavit novou vládu.

Dříve ve středu se bezpečnostní složky pokusily demonstranty rozehnat s pomocí slzného plynu a střelbou do vzduchu. Podle zdravotníků středeční oběť zemřela v důsledku úrazu hlavy, který způsobila dýmovnice.

Breaking : one of the richest oil cities in the world, Basra ,Iraq, protesters out to demand fresh drinking water, services , jobs were met with bullets, they torched the provisional council building. Tense situation that could have huge effects if things escalate. pic.twitter.com/Zf2fb4ZrmQ