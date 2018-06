Bezzubé, vágní, neurčité. Dohoda Trumpa a Kima nenadchla

Společné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una přijali mnozí analytici a komentátoři vlažně, označují ho za bezzubé a vágní bez konkrétních kroků k jadernému odzbrojení Korejského poloostrova.

V dokumentu se Severní Korea zavázala pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, zatímco Washington slíbil poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky.

Korespondent agentury Reuters Josh Smith na Twitteru napsal, že dohoda mnoho lidí nepřesvědčí. "Pesimisté ji budou vnímat jako bezzubou, jako dokument, který nic nového nepřináší, optimisté v ní uvidí jen začátek," uvedl.

Trump has his "end of summer camp" video of his summit with Kom Jong Un. Unlike South Korea's Moon Jae-in, however, he didn't stand and hold hands with Kim while watching it https://t.co/NmMmG8dmLb - Josh Smith (@joshjonsmith) 12. června 2018

Just because the high-level declaration is vague doesn't *automatically* mean there aren't more substantive moves in the works. Now we see if this is the culmination of efforts that will soon be exhausted, or the beginning of a long process https://t.co/PMiy6KVqvs - Josh Smith (@joshjonsmith) 12. června 2018

Smith také poznamenal, že ďábel se skrývá v detailech. "Co myslí tím ´nové vztahy´ a ´trvalý a stabilní mírový režim´? A co ´jaderné odzbrojení Korejského poloostrova´? Znamená tato vágnost, že se nemohli dohodnout? Nebo si nechávají prostor k manévrování?" dodal.

"Pokud je toto výsledek... tak je deprimující. Je to ještě méně, než většina skeptiků očekávala. Domníval jsem se, že se Kim alespoň vzdá nějakých raket, uzavře nějaké jaderné zařízení, něco konkrétního," napsal na Twitteru analytik Robert Kelly.

"Toto slibují posledních 25 let!" uvedl Vipin Narang, který působí jako expert na jaderné strategie na americkém Massachusettském technickém institutu

Sociolog Aidan Foster-Carter, který se dlouhodobě věnuje situaci na Korejském poloostrově, poznamenal, že rámcové ujednání mezi KLDR a USA z října 1994 bylo konkrétnější než závěrečné prohlášení z úterního summitu. V rámcovém ujednání, které definitivně ztroskotalo v roce 2003, se Pchjongjang zavázal zastavit jaderný program výměnou za dodávku lehkovodního reaktoru.