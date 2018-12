Blíží se "Islámský stát 2.0", varuje šéf Interpolu

Mnoha zemím může v blízké budoucnosti hrozit další vlna teroristických útoků ze strany takzvaného Islámského státu (IS). Varuje před nimi generální tajemník mezinárodní policejní organizace Interpol Jürgen Stock. Nebezpečí podle něj představují přívrženci IS, kteří si teď ve vězení odpykávají jen poměrně krátký trest, protože nebyli odsouzeni za žádný konkrétní útok.

"Mohli bychom to také nazvat Islámský stát 2.0," řekl Stock. "Tato generace, která IS podporovala v jeho rané fázi, bude během několika let na svobodě," cituje ho agentura DPA. Stock doufá, že mnozí se po propuštění integrují do společnosti, nicméně připomíná, že věznice jsou líhní radikálních ideologií. Tak tomu bylo i v případě Chérifa Chekatta, který minulý týden na vánočním trhu ve Štrasburku zastřelil pět lidí.

Až IS nebude ovládat vůbec žádné území, není vyloučeno, že se jeho nyní uvěznění stoupenci přemístí do jihovýchodní Asie nebo do Afriky. Možné je i to, že zůstanou v Evropě, aby tam páchali atentáty, myslí si Stock.

Německé nejvyšší státní zastupitelství doposud vedlo řízení proti 52 islamistům z Německa, kteří se přidali k teroristickým skupinám v Iráku nebo Sýrii. Osmadvacet těchto islamistů nyní přebývá v Německu. Většina z nich byla odsouzena ke dvou- až šestiletému trestu vězení, což znamená, že někteří už mohou být zase na svobodě, uvedla DPA.