Boj o životy chlapců: první malí fotbalisté jsou venku

V Thajsku v neděli byli z jeskyně zachráněni první dva chlapci ze 13členné skupiny, která byla v podzemí od 23. června. S odvoláním na záchranáře o tom informovala agentura Reuters. Agentura AFP s odvoláním na vládní zdroj uvedla, že čtyři hoši jsou v podzemním základním táboře záchranářů, odkud budou dál pokračovat pěšky. U východu z jeskyně ale zatím nejsou.

Dvanáct mladých fotbalistů a trenér bylo v jeskyni od 23. června. Jejich evakuace začala dnes ráno kvůli hrozbě dalších dešťů a obavám, že se v jeskyni opět zvýší hladina vody. Do evakuace jsou nasazeni zkušení potápěči, chlapci byli rozděleni do čtyř skupin a každého z nich mají na cestě ven doprovázet dva potápěči.

"Dvě děti jsou venku. Jsou právě v polní nemocnici poblíž jeskyně. Lékaři je prohlédnou, do nemocnice v Čchíengráji ještě dopraveni nebyli," sdělil agentuře Reuters šéf provinčního zdravotnického oddělení Tossatchep Búntchong, který je členem záchranářského týmu.

Agentura AP informovala, že od jeskyně už odjely dvě sanitky. Na děti čeká v blízkosti jeskyně 13 zdravotnických týmů, každý má k dispozici vrtulník, který má chlapce dopravit do nemocnice vzdálené zhruba 70 kilometrů. Tam jsou připraveni pohotovostní lékaři i jejich kolegové.

Chlapce, kteří ustupovali stále hlouběji do jeskynního komplexu před stoupající vodou, záchranáři objevili 2. července. Od té doby jim přinášeli zásoby a připravovali evakuaci. Protože někteří z hochů neumějí plavat a vzhledem k obtížnému terénu, v němž v pátek zahynul jeden z potápěčů, se uvažovalo i o tom, že se vyčká do konce monzunového období, tedy do podzimu, aby chlapci mohli z jeskyně vyjít pěšky. Protože ale začal v jeskyni ubývat kyslík a hrozilo, že se hladina vody opět zvýší, bylo rozhodnuto s evakuací neotálet.

