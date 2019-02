Boje na východě Sýrie. Bašta IS vzdoruje obléhání koalice

Na východě Sýrie v neděli pokračují těžké boje při obléhání poslední bašty teroristické organizace Islámský stát (IS). Arabsko-kurdské koalici SDF, která zahájila ofenzivu v sobotu, vzdoruje poblíž hranice s Irákem asi 500 radikálů. V obklíčeném městečku Baghúz Faukání mohou být podle reportéra stanice CNN i stovky civilistů.

Před začátkem koaličního útoku v nejvýchodnějším výběžku provincie Dajr az-Zaur se stačilo evakuovat asi 20 tisíc civilistů. Podle reportéra CNN Bena Wedemana, který sleduje postup jednotek SDF přímo na místě, se ale možná až stovkám lidí nejspíš uprchnout nepodařilo. Podle SDF bylo začátkem týdne v Baghúz Faukání asi 1500 civilistů a není jasné, kolik z nich do sobotního večera město opustilo.

Uskupení arabských a kurdských jednotek v sobotu oznámilo, že zahájilo "poslední bitvu" proti zbytkům bojovníků IS. "Bitva pokračuje, ráno jsme zaznamenali intenzivní střety a minometnou palbu," uvedl šéf exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) Ramí Abdar Rahmán.

Americký prezident Donald Trump v prosinci oznámil, že chce ze Sýrie stáhnout všech dva tisíce amerických vojáků, protože IS už byl poražen. Armáda ani některé státy si to nemyslí. Ve středu Trump prohlásil, že do příštího týdne IS bude poražen na celém území, které od roku 2014 v Iráku a Sýrii ovládl. SDF proti posledním oddílům IS v Sýrii bojuje od loňského září. Na obou stranách si tento boj vyžádal stovky obětí - podle SOHR přišel IS o téměř 1300 lidí a SDF o 678 svých bojovníků. O život přišlo také 401 civilistů včetně 144 dětí. V Iráku byl IS poražen roku 2017.

#Breaking: Some serious battle ongoing tonight in #Syria between #SDF-#YPG and #ISIS fighters for their last stand in Upper Baghuz. In the East of #AbuKemal, is currently being smashed by US led Coalition airstrikes. pic.twitter.com/0D3maCOmcQ - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 9. února 2019