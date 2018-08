Bojovníkům za lidská práva hrozí trest smrti. "Je to zrůdnost"

Veřejný žalobce v Saúdské Arábii požaduje trest smrti pro pět politických aktivistů, včetně jedné ženy, se kterými se koná soud na východě země. S odkazem na organizaci hájící lidská práva Human Rights Watch (HRW) o tom ve středu informovala agentura Reuters. Případy pětice obžalovaných posuzuje zvláštní tribunál určený pro teroristické činy; soud se koná za zavřenými dveřmi.

Mezi zadrženými je i Isrá Ghumghámová; podle saúdskoarabských exilových politických aktivistů je první ženou, které v Saúdské Arábii hrozí trest smrti v souvislosti s její snahou hájit lidská práva. Obviněna je z podněcování protestů a poskytování morální podpory výtržníkům.

"Jakékoliv popravy jsou příšerné, ale požadovat trest smrti pro aktivisty, jako je Ghumghámová, která ani není obviněna z násilného činu, je zrůdné," uvedla ve středu šéfka HRW pro Blízký východ Sarah Leah Whitsonová.

Saúdskoarabská organizace na ochranu lidských práv ALQST, jež sídlí v Londýně, o rozhodnutí týkajícího se Ghumghámové informovala začátkem týdne.

#FemaleActivist In #SaudiArabia May be #Executed for #AntiGovernmentProtests



Israa al-Ghomgham has been in detention for 32 months. Saudi human rights groups reported she could not afford a lawyer while she was in detention.#HumanRights pic.twitter.com/KzYXIJ1NZr