Bývalý poradce Kaddáfího se do Libye nevrátí. Obává se zatčení

Bývalý poradce a tlumočník někdejšího libyjského diktátora Muammara Kaddáfího se obává zatčení, pokud by se vrátil do Libye. Jak řekl Muftá Misúrí agentuře AP, je to kvůli tomu, co ví o obviněních z korupce proti bývalému francouzskému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu a o údajné Kaddáfího finanční podpoře pro Sarkozyho.

Misúrí sloužil Kaddáfímu od roku 1996 a v roce 2005 se zúčastnil schůzky mezi Kaddáfím a Sarkozym, který v té době byl ministrem vnitra. Podle Misúrího, který nyní žije v exilu v Tunisku, Kaddáfí už tehdy Sarkozyho pasoval na budoucího francouzského prezidenta, když řekl, že bude potěšen, když ho bude mít za přítele i v této funkci.

Sarkozy údajně před libyjským diktátorem odhalil své plány směřující k tomuto cíli. "Pomůžeme vám, pokud se zúčastníte voleb," řekl mu prý na to Kaddáfí. Setkání se konalo v rozlehlém Kaddáfího stanu v libyjské metropoli Tripolisu a trvalo asi 45 minut. Jednání bylo tehdy obecné - jeho účastníci nehovořili o konkrétních finančních částkách.

Misúrí, který se na libyjském ministerstvu zahraničí věnoval vztahům s Francií, také řekl, že později viděl dokument o podmínkách podpory, který Libyjci poslali francouzské straně. Také se v témže roce zúčastnil schůzky Kaddáfího personálního šéfa Bašíra Sáliha a francouzsko-libanonského podnikatele Ziada Takieddinea. Ten tvrdí, že předal několik kufrů s miliony eur Sarkozyho spolupracovníkovi Claudu Guéantovi.

Misúrí v rozhovoru tvrdil, že Kaddáfího peníze dostávali i jiní evropští politici, ale odmítl upřesnit, kteří. Dodal, že naléhal na Kaddáfího, aby "v zájmu transparentnosti" zveřejnil částky, které cizím politikům posílal, ale diktátor ho nikdy neposlechl.

O přesných částkách, včetně těch pro Sarkozyho, by podle Misúrího měl mít přehled bývalý Kaddáfího hlavní účetní Sálim Kumudí, který je v současné době v domácím vězení v Libyi.

Se Sarkozym se Kaddáfí pokoušel naposledy navázat kontakt několik měsíců před svou smrtí v roce 2011, kdy navrhoval, že odstoupí z čela země, ale neopustí ji. Sarkozy se tehdy naplno angažoval jako prezident z let 2007 až 2012 v náletech vedených NATO proti Kaddáfího silám během protivládního povstání. Kaddáfí byl na útěku nakonec zastřelen.

Sarkozymu v současnosti hrozí soud poté, co byl v březnu předběžně obviněn z přijetí úplatku, nezákonného financování kampaně a zneužití libyjských veřejných prostředků v souvislosti s děním před volbami roku 2007. Sarkozy obviněním z nelegálního financování kampaně čelí také kvůli prohraným volbám z roku 2012 a celkem se ho týká sedm stále probíhajících vyšetřování.