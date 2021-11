Češka odsouzená v Pákistánu za pašování drog byla dle právníka zbavena obžaloby

Pětadvacetiletá Češka Tereza Hlůšková, která si v Pákistánu odpykávala více než osmiletý trest za pašování drog, byla zproštěna obžaloby. Českému velvyslanectví v Pákistánu to telefonicky sdělil advokát Hlůškové, řekla v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Jako první informaci přinesl deník Blesk.

Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě. V dubnu se proti verdiktu odvolala; rozsudek byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí nyní podle jejího právníka dal za pravdu.

"Hlůšková byla odvolacím soudem v Láhauru zproštěna obžaloby a měla by být propuštěna po vyhotovení rozsudku, odhadem v řádu dní," řekl podle pondělního vyjádření Davidové českému velvyslanectví v Pákistánu právník Hlůškové. "Konzulární odbor prověřuje možnosti přepravy," dodala mluvčí ministerstva zahraničí.

Zadržovaná Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun).

List Pakistan Daily uvedl, že láhaurský vrchní soud v pondělí nařídil propuštění Hlůškové. "Dvoučlenný senát po podrobném vyslechnutí argumentů české občanky přijal její žádost o propuštění," napsal deník.

O zproštění obžaloby Češky píše v pondělí i nejrozšířenější pákistánský list vycházející v angličtině Dawn. Podle něj při pondělním soudním jednání právník Hlůškové Sajfúl Malúk uvedl, že nelze dokázat, že byly předpokládané drogy po zabavení bezpečně přepraveny do laboratoře na testování. "Nebyly zveřejněny podrobnosti o tom, kdo vzorky do laboratoře přepravoval. Nadále proto trvá možnost, že byly vyměněny," prohlásil právník.