Český turista v Bejrútu je v pořádku a ve středu letí domů

Po úterní ničivé explozi v Bejrútu se na velvyslanectví ČR v libanonském hlavním městě obrátil český občan. Byl to turista, je v pořádku a o víkendu by měl odletět ze země, uvedlo ve středu ráno ministerstvo zahraničí. Obrovská exploze v bejrútském přístavu poničila několik čtvrtí, vyžádala si zatím přes stovku mrtvých a více než 4000 zraněných.

Co způsobilo explozi, která vyvolala otřesy srovnatelné se zemětřesením o síle 3,5 stupně, není jasné. Libanonský premiér Hasan Dijáb uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu amonného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou zřejmě pumový útok.

Česko vyšle do Bejrútu speciální tým hasičů USAR cvičený na vyprošťování lidí zavalených v troskách. Zhruba čtyřicetičlenná skupina, v níž nechybí ani psovodi, by měla do libanonského hlavního města odletět ve středu odpoledne.