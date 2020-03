Čína nutí tisíce menšinových Ujgurů k práci v továrnách

Čína nutí tisíce příslušníků menšinového etnika Ujgurů pracovat v továrnách, které dodávají výrobky světovým značkám. Podle australského výzkumného institutu ASPI se tak děje v rámci státem financovaného programu a jedná se o další krok ve snahách Číny o převýchovu příslušníků ujgurské menšiny, píše BBC. Organizace označila 27 továren v devíti čínských provinciích, do kterých bylo vysláno 80 tisíc Ujgurů z provincie Sin-ťiang. Někteří do továren putovali přímo z detenčních táborů.

Většina Ujgurů žije právě v čínské provincii Sin-ťiang, jejich počet se udává okolo devíti milionů. Členové etnika, kteří vyznávají islám a mluví ujgursky, si dlouhodobě stěžují na kulturní a náboženský útlak ze strany Pekingu. Organizace pro lidská práva obviňují čínské úřady, že v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang zřídily ve jménu boje proti islamismu množství internačních táborů, do nichž poslaly více než milion Ujgurů.

Čínské úřady, které tábory označují za střediska odborného vzdělávání, koncem minulého roku uvedly, že Ujgurové v táborech již "dostudovali". Podle zprávy ASPI jsou nyní členové ujgurské menšiny nuceni k práci v továrnách a při odmítnutí jim hrozí další pobyt v detenčních táborech.

Čínské ministerstvo zahraničí zprávy o porušování práv Ujgurů označilo za nepravdivé. "Tato zpráva jde ruku v ruce se snahou USA očernit protiteroristická opatření v provincii Sin-ťiang," uvedlo ministerstvo. "Ti, kteří prošli profesními centry, studium úspěšně dokončili a vláda jim pomohla najít zaměstnání. Nyní žijí šťastný život," dodalo ministerstvo.

Ve své zprávě ASPI píše, že továrny využívající nucenou práci Ujgurů jsou dodavatelé 83 světoznámých firem jako Nike, Apple a Dell.

Jednu z těchto továren, kde se vyrábějí sportovní boty pro značku Nike, navštívili novináři z listu The Washington Post. Areál, oplocený ostnatým drátem a vybavený kamerami, strážními věžemi a policejní stanicí, se podle nich podobal vězení. "Můžeme tu volně chodit, ale nemůžeme se vrátit zpátky do Sin-ťiangu," řekla novinářům u vchodu do areálu nervózně vyhlížející žena lámanou čínštinou.

Ujgurové pracující v továrnách žijí ve speciálních ubytovnách, jsou pod neustálým dohledem a po pracovní době musejí docházet na hodiny čínštiny a "ideologická školení". Potlačovány jsou i náboženské projevy.

Společnost Nike The Washington Post řekla, že se zavázala k dodržování pracovních standardů ve všech zemích a její dodavatelé rozhodně nesmějí využívat nucenou práci. Apple prohlásil, že chce se všemi, kdo pro něj pracují, zacházet důstojně a s respektem. Dell slíbil, že se závěry zprávy bude zabývat.