Čína před 60. výročím povstání uzavřela Tibet cizincům

Čínské úřady zakázaly cizincům vstup do Tibetu a začnou je tam znovu pouštět až začátkem dubna. Napsala to agentura AP, které zákaz potvrdily čínské cestovní kanceláře pořádající cesty do Tibetu. V březnu čeká horský region na jihozápadě Číny 60. výročí neúspěšného povstání proti čínské nadvládě, také uplyne 11 let od dalších rozsáhlejších nepokojů.

Turisté ze zahraničí potřebují pro vstup do Tibetu vedle čínského víza ještě speciální povolení, které se vydává především v rámci přísně monitorovaných zájezdů. Zahraniční novináři nebo diplomaté se do oblasti prakticky nedostanou. Podle AP není jasné, kdy přestala Čína cizince do Tibetu pouštět, někteří pozorovatelé údajně soudí, že se tak stalo tento měsíc.

První polovina března přinese v Tibetu dvě problematická výročí. Desátého března uplyne 60 let od povstání místních obyvatel proti čínské nadvládě, která začala v roce 1950. Čínská armáda v roce 1959 proti povstalcům tvrdě zakročila, přičemž zásah nepřežilo 87 tisíc Tibeťanů. Zdejší duchovní vůdce dalajlama následně uprchl do indického exilu.

Násilí v Tibetu znovu propuklo 14. března 2008. Protesty vedené buddhistickými mnichy v metropoli Lhase přerostly v nepokoje, které vyvrcholily útoky tibetských výtržníků na většinové Číňany a jejich podniky. Podle oficiálních údajů tehdy zemřelo 19 lidí. Počet Tibeťanů, kteří byli zabiti při odpovědi bezpečnostních složek, není znám.

Výročí povstání z března 1959 je v Číně citlivým datem a Peking v obavách z nepokojů pravidelně přijímá v tuto dobu přísná bezpečnostní opatření. I přes obecně velkou míru dohledu je Tibet coby turistická destinace u zahraničních turistů stále populárnější. V roce 2017 podle státní agentury Nová Čína podnikli cizinci do horského regionu 25 milionů cest.