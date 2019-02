Čína si myslí, že jednání s USA je upřímné a přínosné

Čínská obchodní delegace oznámila, že bylo docíleno "významného pokroku" v nejnovějším kole obchodních jednání se Spojenými státy. S odvoláním na čínská státní média o tom informoval zpravodajský web BBC.

Na konci dvoudenního jednání ve Washingtonu Čína přislíbila, že od Spojených států koupí dalších pět milionů tun sojových bobů. Americký prezident Donald Trump příslib označil za důkaz pokroku v jednáních. "Je to fantastickým důkazem důvěry před uzavřením dohody," uvedl šéf Bílého domu. Čínská delegace podle státní agentury Nová Čína označila v prohlášení jednání za "upřímné, konkrétní a přínosné".

Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se v prosinci dohodli na 90denním příměří v obchodní válce s tím, že se po tuto dobu budou snažit vyjednat novou obchodní dohodu. Příměří platí do 1. března.

Trump na tiskové konferenci, která se konala ve čtvrtek ve Washingtonu a na které byl i čínský vicepremiér pro ekonomickou agendu Liou Che, řekl, že doufá, že se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem setká do březnového data s cílem uzavřít finální dohodu. Rovněž uvedl, že do Číny v brzké době vyšle americkou obchodní delegaci. "Udělali jsme obrovský pokrok," řekl Trump. "To neznamená, že jsme uzavřeli dohodu, ale je tam výborný vztah a dobrý pocit," vysvětlil.

Krádeže obchodních tajemství

Analytici však pochybují, že by se oběma zemím podařilo do měsíce dokončit úplnou dohodu. Spojené státy v podstatě požadují, aby Čína omezila své ambice stát se světovou jedničkou v odvětvích jako robotika a elektrická auta, řekli agentuře AP. Americkou delegaci vede obchodní zmocněnec Robert Lighthizer, který je dlouholetým kritikem agresivních obchodních praktik Číny a amerických politických postupů, kterým se nepodařilo je zmírnit.

Jádrem amerických obvinění vůči Číně je to, že Peking systematicky krade obchodní tajemství, nutí zahraniční společnosti předávat své technologie výměnou za napojení na čínský trh a nepoctivě dotuje své vlastní technologické firmy. Trump uvedl, že pro něj bude nepřijatelná jakákoliv dohoda, která nezajistí americkým průmyslovým a zemědělským firmám široký přístup na čínské trhy .