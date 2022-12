Čína zmírňuje protiepidemická opatření, do MHD lze bez testu

Čína částečně zmírňuje přísná protikoronavirová opatření. Například lidé v Pekingu a nejméně dalších 16 velkých městech mohou od pondělka do městské hromadné dopravy, aniž by k tomu potřebovali test, který není starší než 48 hodin. Agentura AP nicméně podotýká, že úřady stále ještě nedaly veřejnosti najevo, kdy by mohla skončit takzvaná politika nulového covidu, kvůli které musejí miliony lidí zůstávat doma a kvůli které v uplynulých dnech propukly protesty.

Velká průmyslová centra jako Kuang-čou znovu otevřela trhy a firmy a zrušila většinu omezení pohybu, nicméně ve čtvrtích, kde se případy koronavirové infekce stále objevují, restrikce zůstávají v platnosti. Nejmenovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že firma Foxconn očekává, že ještě tento měsíc nebo začátkem příštího plně obnoví výrobu ve své továrně v Čeng-čou, která je největším výrobcem iPhonů na světě.

Uvolňování ale s sebou přináší i zmatky, protože třeba v Pekingu lidé sice mohou do MHD bez testu, ke vstupu do kancelářských budov ho ale stále potřebují.

Vláda v Pekingu minulý týden oznámila, že plánuje proti covidu-19 proočkovat sedmdesátníky a osmdesátníky, což je podmínkou pro ukončení politiky "nulového covidu", kvůli které se nedostanou do Číny skoro žádní lidé ze zahraničí a která narušuje výrobu v samotné Číně i globální obchod. Odborníci na veřejné zdravotnictví i ekonomové upozorňují, že Pekingu se dostatečné proočkovanosti podaří dosáhnout nejdříve v polovině příštího roku nebo až v roce 2024. Musí zároveň připravit nemocnice na to, aby se případně dokázaly vypořádat s přílivem nakažených. Mění se také postoj úřadů ke covidu-19, vicepremiérka Sun Čchun-lan, která má boj s pandemií na starosti, minulý týden řekla, že nové varianty koronaviru jsou slabší.

Ačkoliv vlna protestů, která se v Číně zvedla koncem listopadu, opadá, frustrace lidí někde k podobným akcím vést stále může, poznamenává Reuters. Ve středočínském Wu-chanu, kde se nový koronavirus před třemi lety objevil, lidé v sobotu probořili zátarasy, aby se dostali z průmyslového parku uzavřeného kvůli nákaze. V neděli ve městě studenti protestovali u jedné z univerzit proti strategii boje proti covidu-19. Požadovali více transparentnosti ze strany úřadů, píše Reuters.

V neděli se protest proti čínské politice "nulového covidu" konal i ve Washingtonu nedaleko Bílého domu. Asi 200 lidí přišlo vyjádřit podporu demonstrantům v Číně, volali ale i po politických změnách v nejlidnatější zemi světa.