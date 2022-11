Čína zpřísnila proticovidová opatření, v továrně na iPhony propukly nepokoje

Čínské úřady ve středu zavedly další opatření, aby omezily rychlý nárůst případů onemocnění covid-19, a zvýšily tak obavy investorů o ekonomiku. V největší továrně na výrobu chytrých telefonů od společnosti Apple na světě propukly nové nepokoje, které podle agentury Reuters poukazují na sociální a finanční dopady těchto omezení.

Města po celé Číně, včetně hlavního města Pekingu a finančního centra Šanghaje, uzavřela nákupní střediska a parky. Zavedla také omezení pohybu osob přijíždějících odjinud, protože infekce se přiblížily rekordním hodnotám zaznamenaným naposledy v dubnu. V zemi, kde žije více než 1,4 miliardy lidí, přibylo za uplynulý den 28 883 nových případů nákazy koronavirem, převážně asymptomatických.

Tato opatření zhoršují vyhlídky druhé největší ekonomiky světa a tlumí naděje, že Čína v dohledné době výrazně zmírní svou politiku vůči onemocnění covid-19.

"Zatímco je jen malá šance, že by se úřady rozhodly během zimy ustoupit od politiky nulového covidu, existuje značné riziko, že úsilí o omezení výskytu selže," napsali analytici společnosti Capital Economics. To by mohlo vést k dalším uzávěrám, které by způsobily bezprecedentní škody ekonomice, dodali analytici.

Čínská proticovidová opatření, která jsou v současnosti nejpřísnější na světě, podnítila nespokojenost v celé zemi a ovlivnila produkci několika výrobců včetně tchajwanské společnosti Foxconn, největšího dodavatele iPhonů společnosti Apple.

Podle Reuters ve středu bylo v živém vysílání na sociálních sítích vidět, jak lidé označující se za pracovníky továrny ve městě Čeng-čou strhávali zábrany a bojovali s úředníky v ochranných oblecích. "Dejte nám naše platy," skandovali také při nepokojích. Incident se odehrál poté, co řada zaměstnanců z rozsáhlého průmyslového areálu, kde obvykle pracují stovky tisíc lidí, odjela, když na začátku listopadu úřady v oblasti vyhlásily přísná pandemická opatření. Obávali se, že budou muset strávit dlouhou karanténu v průmyslovém areálu.