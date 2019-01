Čínská provincie chce podpořit ekonomiku prodloužením víkendu

Severočínská provincie Che-pej uvažuje, že prodlouží víkend o půl dne a zaměstnanci budou pouštěni domů již v pátek po poledni. Má jít o součást širší škály opatření na podporu domácí ekonomiky. Informoval o tom čínský vládní list The Global Times.

"Těžké časy žádají těžká opatření," charakterizuje deník plán zveřejněný minulý týden, který má za cíl dopřát zaměstnancům více volného času na nakupování a cestování, a tím i podpořit spotřebu. Týkal by se ale zřejmě jen těch odvětví, kde to bude možné - nemocnic, škol či policie by se opatření netýkalo.

Pětasedmdesátimilionová provincie Che-pej není jediná, která uvažuje o tomto neortodoxním opatření. Přemýšlí o něm prý více než deset místních vlád, například ve Fu-ťienu na východě země či lidnatém Kuang-tungu na jihu. V minulosti již s tímto nápadem některé provincie experimentovaly a centrální vláda o něm diskutuje minimálně od roku 2015.

Čína se nyní potýká se zpomalováním hospodářského růstu, na který mají negativní dopad obchodní spory se Spojenými státy. Obavy ohledně dalšího vývoje druhé největší ekonomiky světa v uplynulých dnech posílily údaje o překvapivém prosincovém poklesu zahraničního obchodu i aktivity v čínském zpracovatelském průmyslu.

Peking ve středu signalizoval, že v brzké době přikročí k dalším opatřením na podporu domácí ekonomiky. Ministerstvo financí oznámilo, že letos posílí rozpočtové výdaje a přikročí k výraznějšímu snižování daní.