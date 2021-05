Čínský okres zakázal členům strany a veřejným činitelům narozeninové oslavy

Okres v jihozápadní Číně zakázal členům komunistické strany a veřejným činitelům pořádat narozeninové večírky a další oslavy. Uskromnit se budou muset i na svatbách a pohřbech. Místní úřady tím vyslyšely výzvu ústřední vlády, která dlouhodobě volá po větší střídmosti funkcionářů, napsal server BBC.

Nová pravidla v okresu Fu-ning se týkají oslav u příležitosti narozenin, povýšení v zaměstnání či nastěhování do nového bytu. Dotknou se ale také svateb a pohřbů, kde bude napříště zakázáno darovat novomanželům či pozůstalým více než 200 jüanů (655 korun) v hotovosti.

V Číně je zvykem dávat oslavencům na večírcích peníze. Tento obyčej je podle BBC nicméně často zneužíván k úplatkům pro vlivné osoby.

Není to poprvé co čínská komunistická strana v této věci zasahuje proti svým členům. V rámci deklarovaného tažení proti korupci v roce 2015 zakázala opulentní hostiny, členství v golfových klubech či vstup do soukromých klubů.

Restrikce se týkají pouze straníků a veřejně činných osob, na většinu zbylých obyvatel se vztahovat nebudou. V posledních letech nicméně Peking vyzývá všechny čínské občany, aby pořádali "jednodušší a uměřenější" svatby, a současně odsuzuje "extravaganci a nehospodárnost".

Nové směrnice okresu v provincii Jün-nan jsou rozpracovány do nejmenších detailů. Zaměstnanci ve státní správě budou například povinni hlásit místním úřadům podrobnosti o vlastní svatbě, včetně celkových nákladů či seznamu svatebčanů. Počet hostů nesmí převýšit 200, přičemž výdaje na jídlo pro jednoho nesmějí být v případě rautu vyšší než 50 jüanů (164 korun). Direktiva dále stanovuje, že aut ve svatební koloně nemůže být více než deset.

Svatby a pohřby jsou v čínské kultuře považovány za známku sociálního statusu. Společnost často očekává, že zvláště lidé u moci uspořádají extravagantní oslavy. Typického svatebního večírku se mohou účastnit stovky hostů, kteří obvykle darují oslavencům peníze. V menších vesnicích mohou svatby a pohřby trvat celé dny.

Podobně platí nová pravidla i pro pohřby, na nichž je v Číně běžné předávat pozůstalým "soustrastné". Podle nových regulí nesmějí trvat déle než tři dny a detaily z průběhu akce musejí být předány úřadům do deseti dnů od jejího konání.