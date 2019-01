Coats: KLDR považuje jaderné zbraně za nezbytné k přežití režimu

Je nepravděpodobné, že by se Severní Korea vzdala všech svých jaderných zbraní. Před členy senátního výboru pro zpravodajské služby to v úterý řekl šéf amerických zpravodajských služeb Dan Coats. KLDR podle něj považuje jaderné zbraně za nezbytné k přežití režimu. Coats se při prezentaci zprávy o světových hrozbách vyjádřil také například k takzvanému Islámskému státu (IS), který má podle něj stále tisíce bojovníků.

Coats tak zjevně protiřečí tvrzením prezidenta Donalda Trumpa, že ve vztahu k Pchjongjangu bylo dosaženo velkého pokroku nebo že IS v Sýrii byl poražen.

Coats před senátory hovořil jen několik týdnů před plánovaným druhým setkáním prezidenta Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Šéf zpravodajských služeb konstatoval, že KLDR už více než rok neuskutečnila žádný jaderný nebo raketový test a vyjádřila podporu odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

Pchjongjang rovněž "vratně odstranil" části své infrastruktury pro zbraně hromadného ničení. "My ale dál považujeme za nepravděpodobné, že by se Severní Korea vzdala všech svých jaderných zbraní a výrobních kapacit, i když se snaží jednat o krocích, které vedou k částečnému jadernému odzbrojení, aby dosáhla klíčových ústupků ze strany USA a světa," stojí v Coatsově zprávě.

Coats rovněž upozornil, že džihádistický IS, který Trump považuje z velké části za poražený, čítá ještě tisíce bojovníků. IS má podle něj "ještě v Iráku a v Sýrii pod kontrolou tisíce bojovníků" a skupina má "osm odboček, více než desítku sítí a tisíce stoupenců rozptýlených po celém světě navzdory výrazným ztrátám, pokud jde o vůdce a území".

Prezident Trump před Vánocemi ke všeobecnému překvapení prohlásil, že počítá se stažením asi dvou tisíc amerických vojáků ze severu Sýrie. Jako důvod uvedl, že IS je v Sýrii poražen.