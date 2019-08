Další atomovka na Nagasaki? Starosta má obavy ze zbrojení

Starosta japonského města Nagasaki, které se za druhé světové války stalo cílem jaderného útoku Spojených států, vyjádřil obavy ze sílícího jaderného zbrojení. Starosta Tomihisa Taue to řekl na pátečním pietním ceremoniálu u příležitosti 74. výročí shození jaderné bomby na Nagasaki, informoval deník The Japan Times.

Podle Taueho je svět v "v mimořádně nebezpečné situaci", protože přibývá těch, kteří si myslí, že jaderné zbraně jsou užitečné. Taue zároveň vyzval Spojené státy a Rusko, aby jako "jaderné supervelmoci přijaly zodpovědnost" a nastavily kurz výrazného snižování jaderných zbraní.

Agentura AP k tomu uvedla, že tento měsíc zanikla rusko-americká smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987, když ji vypověděl Washington a pak i Moskva. Napětí ve světě kvůli jaderným zbraním panuje také kvůli Íránu a Severní Koreji.

Pietního ceremoniálu v Nagasaki se účastnilo asi 5200 lidí, přijeli zástupci ze 70 zemí, včetně Ruska, USA, Británie, Francie a Číny, a také zástupci OSN a EU. Minutou ticha si v přesný čas výročí tragédie připomněli 74 tisíc obětí bombardování města Nagasaki, na které Spojené státy za války shodily jadernou bombu. Učinily tak tři dny poté, co stejným způsobem zabily na 80 tisíc lidí v dalším japonském městě Hirošima. Desetitisíce lidí podlehly v následujících letech následkům ozáření. Oba útoky, jejichž cílem bylo přinutit Japonsko ke kapitulaci ve druhé světové válce, si vyžádaly kolem 200 tisíc obětí.

Starosta Nagasaki také vyzval Japonsko, aby se připojilo ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní z roku 2017. Tu podepsalo sedm desítek zemí, zatím ale nenabyla účinnosti, protože ji ratifikovalo jen 25 států. Není mezi nimi žádná z jaderných mocností.

"Jako jediná země světa, která zažila devastující útok způsobený jadernou zbraní, musí Japonsko co nejdříve podepsat a ratifikovat smlouvu o zákazu jaderných zbraní," uvedl Taue. Japonský premiér Šinzó Abe novinářům po ceremoniálu řekl, že jeho vláda se ke smlouvě připojit nechystá, protože dokument neodráží "bezpečnostní realitu". Premiér dodal, že Tokio se bude dál snažit být mostem mezi "jadernými a nejadernými státy".

Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI) letos v červnu uvedl, že počet jaderných hlavic ve světě se loni sice snížil, ale země, které jaderné zbraně vlastní, jim přikládají stále větší důležitost. Loni podle něj měly jaderné zbraně Spojené státy, Rusko, Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán, Izrael a Severní Korea. Ze snahy získat jadernou zbraň mnozí podezírají Írán, který to ale popírá.

Hirošimu a Nagasaki by měl v listopadu navštívit papež František, který do Japonska přijede na první návštěvu hlavy katolické církve od roku 1981, kdy tam zavítal papež Jan Pavel II., napsal deník The Japan Times.