Další desítky obětí Tálibánu. Město Ghazní je odříznuto od dodávek

Ozbrojenci radikálního hnutí Tálibán zabili při útoku na severu Afghánistánu 44 afghánských vojáků a policistů. Oznámila to s odvoláním na zdroje z provincie Baghlán agentura Reuters. Další útok je hlášen z jihoafghánské provincie Zábul. Ten si vyžádal životy čtyř policistů. Reuters uvedl, že Tálibán v posledních dnech stupňuje tlak na vládní síly.

Ministerstvo obrany se zatím k situaci v Baghlánu nevyjádřilo. Místní zdroje ale tvrdí, že útok Tálibánu nepřežilo 35 vojáků a devět policistů.

V Zábulu členové Tálibánu brzo ráno napadli policejní stanoviště v provinčním středisku Kalát. Kromě čtyř mrtvých si útok vyžádal zranění tří policistů. Bitva trvala několik hodin a Tálibán v ní nasadil těžké zbraně. Sám přišel o sedm lidí.

Po třídenním obléhání Tálibán v úterý obsadil vojenskou základnu Čanajíha v severoafghánské provincii Farjáb. Padlo přitom nejméně 17 vojáků, 19 jich utrpělo zranění a desítky padly do zajetí. Několik dní bojují afghánští vojáci s podporou amerických sil s Tálibánem o město Ghazní ležící jihovýchodně od Kábulu. Tálibán tam odřízl telekomunikaci a dodávky elektřiny i vody. OSN vyslovila obavy o osud civilistů v obleženém městě a uvedla, že podle neověřených informací v Ghazní přišlo o život přes sto civilistů.

This is #Ghazni. The Islamic Cultural City burning in war. More then Hundred young died in Ghazni battle. President @ashrafghani didn’t named the city. He just joked and laughed with his youth network. It is how monopolization divide the people and country. pic.twitter.com/qz61oOuPCL