Další tsunami by mohla vyhladit ohrožený druh nosorožce

Další ničivá vlna tsunami, která by případně zasáhla indonéský ostrov Jáva, by mohla vyhladit kriticky ohrožený druh nosorožce jávského. Podle zpravodajského serveru BBC na to upozornili ochránci přírody. Ničivá vlna zasáhla indonéské pobřeží Sundského průlivu v sobotu a vyžádala si na 420 mrtvých.

Nosorožec jávský v minulosti obýval džungle jihovýchodní Asie a Indie. V současné době však žije na světě pouze 67 kusů tohoto vzácného živočicha. Vyskytuje se v národním parku Ujung Kulon, který leží v nejzápadnějším cípu ostrova Jáva a který v sobotu zaplavila přívalová vlna.

Mezi oběťmi přírodní katastrofy jsou i dva ošetřovatelé z národního parku a vlna zničila i několik budov rezervace. Nosorožci však zůstali bez újmy.

Indonésie ve čtvrtek zvýšila stupeň varování před aktivitou sopky Anak Krakatoa na druhý nejvyšší v obavách z možného opakování vlny tsunami. Vyhodnotit, zda by region mohla další vlna skutečně postihnout, však úřadům nyní brání špatné počasí a neustálé erupce vulkánu.

"Vzhledem k tomu, že nikde na světě nežije nosorožec jávský v zajetí, pokud ztratíme tuto populaci, ztratíme celý druh," uvedla Nicola Lovethová ze Světového fondu pro ochranu přírody (WWF).

Jávský nosorožec je dnes považován za jednoho z nejvzácnějších savců na světě. Svého času byl nejpočetnějším druhem mezi asijskými nosorožci. V roce 1883 téměř vyhynul v důsledku erupce sopky Krakatoa, z níž se před 90 lety začal formovat stávající vulkán Anak Krakatoa. Erupce tehdy vyvolala vlnu tsunami, jež také zaplavila území národního parku. Dnes jejich populaci ohrožuje především lidská činnost - pytláctví a likvidace jejich přirozeného prostředí.