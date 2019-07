Demonstranti na hongkongském letišti volají po demokracii

Několik stovek lidí se shromáždilo na mezinárodním letišti v Hongkongu, aby zde demonstrovali za demokracii v tomto autonomním regionu pod čínskou správou. Informovala o tom agentura, podle níž provoz letiště zatím není nijak omezen.

Demonstranti v helmách a černém oblečení se usadili v příletové hale letiště a vítali cestující s transparenty "Nejsou tu nepokoje, pouze tyranie!" či "Svobodu Hongkongu". Provolávali také hesla požadující úplné stažení návrhu kontroverního extradičního zákona, který by umožňoval vydávání lidí obviněných z trestných činů do pevninské Číny. Jiní rozdávali letáky, na nichž vysvětlovali důvody současného napětí v Hongkongu.

"Prostě si myslíme, že na letišti můžeme všem turistům nejpřímější cestou vysvětlit, co se v Hongkongu děje," řekl bývalý pilot a poslanec Jeremy Tam, který protest zorganizoval spolu s dalšími zaměstnanci v leteckém odvětví.

Správa letiště uvedla, že jeho fungování protesty neovlivní. Doporučila však cestujícím, aby se s ohledem na možné zdržení přišli odbavit s předstihem.

Singapurské úřady dnes vydaly doporučení svým občanům, aby se vyhnuli částem Hongkongu, kde se uskuteční demonstrace, včetně letiště. "Když už jste v Hongkongu, měli byste dbát zvýšené opatrnosti," uvádí se v doporučení. "Protesty mají být poklidné, ale mají potenciál v krátkém okamžiku přerůst v násilí."

Bývalá britská kolonie Hongkong, která byla v roce 1997 navrácena Číně, se zmítá v nejhorší politické krizi za poslední desetiletí. Dva měsíce trvající a čím dál násilnější protesty představují podle agentury Reuters největší výzvu pro prezidenta Si Ťin-pchinga od doby, co se v roce 2013 ujal úřadu. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných osob do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému, odstoupení správkyně Carrie Lamové i například nevpouštění turistů z pevninské Číny do města.

Demonstrace v Hongkongu propukají mnohdy spontánně téměř denně. Minulý víkend vyústily v poškození čínského zastupitelského úřadu v tomto městě i napadení lidí vracejících se z demonstrací maskovanými muži vyzbrojenými holemi. Čína v reakci na poslední události připomněla, že může do Hongkongu vyslat armádu.