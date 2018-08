Desítky Jihokorejců odjely do KLDR. Setkaly se s příbuznými

Devět desítek jihokorejských rodin dorazilo přes společnou hranici do KLDR na setkání se svými příbuznými, od nichž je oddělila korejská válka v letech 1950-1953. V mnoha případech o svých příbuzných neměli žádné zprávy od počátku války před 68 lety. Jak napsala agentura Reuters, shledání s dávno ztracenými blízkými provázely slzy a objetí.

Setkání, které se koná v turistickém letovisku na hoře Kumkang, má trvat 11 hodin a více než 300 Jihokorejců z 89 rodin se při něm shledalo se 185 příbuznými ze Severní Koreje.

Ve čtvrtek se má uskutečnit setkání dalších 88 rodin, na které pojede 469 lidí z Jižní Koreje a 128 z KLDR, informovalo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Setkání je první od roku 2015 a koná se na základě Deklarace z Pchanmundžomu, kterou podepsali jihokorejský prezident Mun Če-in a severokorejský vůdce Kim Čong-un během letošního historického summitu.

Více než 57 tisíc lidí doufalo, že budou do programu setkání rozdělených rodin zapojeni, ale pro dnešní setkání bylo vybráno jen 93 rodin - z nichž čtyři musely na poslední chvíli účast zrušit ze zdravotních důvodů.

Více než 60 procent těch, kteří se chtějí sejít s příbuznými, je starších 80 let a na cestě do KLDR je doprovázejí děti nebo další členové rodiny. Nejstaršímu jihokorejskému účastníkovi setkání je 101 let.

Všichni jihokorejští účastníci se sešli už v neděli v hotelu Hanwha ve městě Sokčo jižně od demilitarizovaného pásma, které dělí obě Koreje. Tady všichni podstoupili zdravotní prohlídku a dostali varování před možnými riziky návštěvy KLDR. Především by neměli říkat nic, co by mohlo být překrouceno anebo co by mohlo být severně od hranice vnímáno jako necitlivé, napsal zpravodajský server CNN.

Po prohlídce a registraci si mohli všichni nechat v hotelové hale udělat profesionální fotografii, kterou jim poté zarámovali, aby ji mohli s sebou vzít do Severní Koreje jako dárek.

Válka oddělila miliony lidí od jejich příbuzných, kteří neměli šanci se s nimi přes hermeticky uzavřenou hranici jakkoli spojit. Válka skončila jen podpisem příměří, nikoli mírovou dohodou. Sever a Jih jsou tak technicky vzato stále ve válečném stavu a jakákoli civilní komunikace je přísně zakázaná.