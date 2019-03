Děti za terorismus nesoudíme, ohradila se irácká vláda

Irácká a regionální kurdská vláda obvinily několik set dětí z terorismu a spolupráce se skupinou Islámský stát (IS). Ochránci lidských práv z Human Rights Watch (HRW) oznámili, že mnohé z těchto dětí byly k doznání přinuceny mučením. Mluvčí iráckého ministerstva vnitra obvinění popřel.

Podle odhadu HRW zadržovaly irácké a kurdské úřady koncem loňského roku kvůli napojení na IS až 1500 dětí. Stíhány jsou často na základě pochybných obvinění a také přiznání vynucených mučením, napsala agentura AP. Při rychlých soudních řízeních jsou pak děti odsouzeny k trestům vězení.

Belkis Willeová, která se v HRW zabývá Irákem, řekla, že tento přístup odporuje mezinárodní právní praxi, jež považuje nuceně naverbované děti za oběti, nikoli zločince.

Irák ohlásil porážku IS na svém území na konci roku 2017, ale stále se vyrovnává s následky tříletého boje proti této radikální organizaci. Patří k nim tisíce vězňů, mezi nimiž jsou děti. Případy se řeší velmi rychle vedenými soudními procesy, někdy jenom v řádu minut.

Agentura AP získala svědectví dvou rodin, jimž irácká bezpečnost v roce 2017 odvedla jejich syny ve věku 16 a 17 let. Jedna z žen se o svém dítěti dověděla až po roce a půl. Syn řekl, že ho věznitelé bili hadicemi po celém těle.

"Děti obviněné z napojení na IS jsou zatýkány a často mučeny a souzeny bez ohledu na to, do jaké míry s IS spolupracovaly," řekla Jo Beckerová ze sekce práva dětí v HRW.

Mluvčí iráckého ministerstva vnitra Saad Maan tvrzení HRW popřel. Řekl, že úřady v Bagdádu zadržují asi 500 žen z IS a některé z nich u sebe mají děti. Podle mluvčího tyto děti vyslýchány nejsou a dostávají jídlo, léky a šaty. "Žádné z těchto dětí není vyšetřováno," sdělil Maan.

Zpráva HRW svá tvrzení dokládá několika konkrétními případy. Jedním je 17letý vězeň, který pracoval v mosulské restauraci pro členy IS. Mladíkovo jméno se objevilo na seznamu hledaných lidí, protože IS si zaznamenal jeho totožnost, aby mu mohl vyplácet mzdu.