Diplomaté USA navštívili muže údajně mučeného ve vazbě v Rijádu

Rusko je připraveno zahájit se Spojenými státy dvoustranné jednání o situaci ve Venezuele. Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí to v sobotu večer... více Diskuse (5)

Dva lidé zemřeli a šest dalších utrpělo zranění poté, co do nich v sobotu večer na rušné třídě v New Orleansu na jihu USA vrazilo auto. S odvoláním na místní... více