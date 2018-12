Disidenty nemučíme, brání se Rijád. Ochránci práv chtějí důkaz

Ochránci lidských práv z organizace Human Rights Watch (HRW) v pátek požádali Saúdskou Arábii, aby umožnila nezávislým pozorovatelům navštívit zatčené disidenty. Podle listopadového prohlášení HRW jsou kritici režimu ve vězení mučeni. Saúdskoarabské úřady od května pozatýkaly téměř 20 lidí, kteří se angažovali v kauzách ochrany lidských práv.

Rijád v listopadu označil zprávy o mučení, které kromě HRW zveřejnila také organizace Amnesty International, ze nepodložené. HRW tehdy ve svém materiálu hovořila o třech ženách, které byly údajně vystaveny mučení a sexuálnímu obtěžování. V pátečním prohlášení HRW tvrdí, že dostala novou informaci o mučení další ze zadržených žen.

Organizace také poukázala na to, že Rijád lhal o vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Tento kritik nejvyšších členů vedení v Saúdské Arábii byl v říjnu zavražděn na konzulátu své země v Istanbulu. Případ není dodnes zcela vyjasněn, protože se nenašlo tělo a neví se, kdo dal k vraždě příkaz. Rijád popírá obvinění, že to byl korunní princ Muhammad bin Salmán.

HRW v pátek požádala saúdskoarabské úřady, aby umožnily prošetření údajných případů mučení a špatného zacházení se zadrženými lidmi.

Saudi Arabia "is a despotic regime run by one family, where women are treated not as second-class citizens, third-class citizens. It’s a regime that does not tolerate dissent, where there is no democracy" - @SenSanders #YemenCantWait #Yemen https://t.co/RX175ZKAdF