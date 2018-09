Dispečer-hrdina. Odbavil letadlo a sám zemřel při zemětřesení

Jednou z více než osm set obětí pátečního zemětřesení v Indonésii je i jednadvacetiletý letecký dispečer Anthonius Gunawan Agung. Dostalo se mu vojenských poct, protože jako jediný z kolegů zůstal v řídicí věži letiště v Palu, aby dokončil odlet jednoho z letadel, i když se věž silně třásla.

Otřesy o síle 7,5 stupně vyvolaly přívalovou vlnu tsunami, která měla devastující následky na ostrově Sulawesi. Prozatím je odtud hlášeno 832 mrtvých, ale mnoho lidí je zřejmě ještě pod troskami, z některých se ozývají lidské hlasy.

Agung byl v řídicí věži, když udeřily první otřesy a jeho kolegové se evakuovali do bezpečí. Chtěl se ujistit, že letadlo indonéské společnosti Batik Air v pořádku odstartuje. Když bylo ve vzduchu, byl Agung přesvědčen, že se věž zřítí, a tak vyskočil ze čtvrtého patra. Do nemocnice ho převezli s vnitřním zraněním a zlomenou nohou. Mladík, který měl za měsíc oslavit 22. narozeniny, zemřel dřív, než ho mohl vrtulník dopravit do jiné nemocnice k nutnému ošetření.

Agungovu rakev nesli vojáci v uniformách, jeho zaměstnavatel ho označil za hrdinu. Na žádost rodiny bylo tělo převezeno do města Makassar na jihu ostrova.