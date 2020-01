Do demonstrantů jsme ostrými nestříleli, tvrdí Írán

Íránská policie zasahovala slzným plynem i ostrou municí proti nedělní demonstraci pořádané kvůli sestřelení ukrajinského letadla u Teheránu. Tvrdí to účastníci, kteří to dokládají záběry z protestu, jež se v neděli večer objevily na sociálních sítích. Íránská policie to v pondělí ale popřela.

Velitel teheránské policie Hosejn Rahímí řekl, že policie má příkaz chovat se zdrženlivě. "Policie při protestech určitě nestřílela, protože policisté dostali příkaz chovat se zdrženlivě," řekl Rahímí.

Účastníci ale tvrdí, že u hlavního teheránského náměstí Azádí policisté do lidí stříleli ve snaze je rozehnat.

Organizace ochránců lidských práv vyzvaly Írán, aby lidem zajistil jejich ústavní právo klidného protestu.

Íránci vyšli o víkendu do ulic a jejich protest byl zaměřen proti vedení země, protože několik dní tajilo příčinu leteckého neštěstí v Teheránu. Krátce po startu tam ve středu spadlo ukrajinské letadlo a všech 176 lidí, kteří byli na palubě, zahynulo. Mnozí z nich byli Íránci. Íránské revoluční gardy až v sobotu přiznaly, že jedna jejich jednotka letadlo sestřelila, protože je považovala za nepřátelskou střelu.

Incident se stal v době mimořádného napětí vyvolaného americkým útokem v Bagdádu, kde 3. ledna zemřel íránský generál Kásem Solejmání. Írán na to v noci na středu reagoval raketovou palbou na irácké základny, na nichž působí američtí vojáci.