Do motoru letadla hodil mince pro štěstí, aerolinie ho zažalovaly

Čínská letecká společnost Lucky Air zažalovala pasažéra za to, že hodil do motoru letadla dvě mince, což kvůli bezpečnostním důvodům zapříčinilo zrušení letu. Obviněný tvrdí, že mince hodil do motoru proto, aby měl šťastný let. Nejspíš tak odvozoval od názvu aerolinií Lucky, což v překladu znamená šťastný. Zprávu přinesl server chinadaily.com.

Let z východního města země An-čching do jihozápadního Kchun-ming se 162 cestujícími na palubě byl 17. února z preventivních důvodů kvůli obavám z bezpečnosti přeložen na druhý den ráno. Mohl za to jeden cestující, v médiích označován pouze jako Lu, který se palubní posádce přiznal, že hodil do levého motoru dvě mince.

Osmadvacetiletého Lua zatkla policie a sedm dní ho držela ve vazbě. Tím to ale pro muže nekončí. Letecká společnost totiž kvůli odkladu letu přišla o 140 tisíc jenů (zhruba 473 tisíc korun) a nyní se bude za vzniklé škody s cestujícím soudit.

Riziko, že mohl být motor letadla ohrožen, bylo velké. Aerolinie proto konaly správně, když let odložily. "Motor by se mohl ve vzduchu třást, ztratit rychlost nebo se dokonce zcela zastavit, pokud by minci nasál až do svého jádra. To by pro všechny cestující na palubě znamenalo vysoké riziko," prohlásil Ouyang Jie, profesor civilního letectví z University of China.

Tento neobvyklý případ ale není v Číně ojedinělý. V roce 2017 se to stalo rovnou dvakrát. Nejprve u China Southern Airline, kde osmdesátiletá žena hodila minci do motoru letadla na letišti v Šanghaji, čímž způsobila pětihodinové zpoždění a škodu ve výši jednoho milionu jenů (zhruba 3,4 milionu korun).

Kvůli svému stáří ale nakonec z trestného činu obviněna nebyla. Stejně to dopadlo i ve druhém případě, kdy "mince pro štěstí" hodil do motoru jeden starší pár. Lidi k tomuto zvyku vedou náboženské tradice, například z buddhismu.

"Všimli jsme si, že v posledních letech vytváří cestující nové bezpečnostní problémy včetně otevírání nouzových dveří nebo napadání palubního personálu. Je potřeba umístit tyto delikventy na černou listinu a leteckou dopravu jim zakázat," uzavřel Ouyang Jie.