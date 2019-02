Do syrského tábora Rukbán dorazila pomoc pro 40 tisíc lidí

Do syrského uprchlického tábora Rukbán, kde ve stanech na poušti žijí v zoufalých podmínkách tisíce rodin, dorazila humanitární pomoc pro 40 tisíc lidí. Informovala o tom OSN, která konvoj 118 nákladních vozidel společně se syrským Červeným půlměsícem vypravila. Kromě potravinových balíčků obyvatelé tábora dostali hygienické potřeby, léky, ale i deky a nádoby na vodu. V lednu Dětský fond OSN (UNICEF) uvedl, že v Rukbánu zemřelo osm malých dětí na podchlazení.

Tábor Rukbán leží u jordánské hranice a podmínky v něm jsou extrémně špatné. Ve stanech tam žijí desítky tisíc lidí, z velké většiny se jedná o ženy a děti. V táboře už před nynější chladnou zimou umírali lidé kvůli podvýživě a nedostatku zdravotní péče.

Naposledy se humanitární pomoc do Rukbánu dostala loni v listopadu. Nyní OSN a Červený půlměsíc v táboře rozdělily měsíční potravinové balíčky 8 300 rodinám, přes 10 tisíc žen a dívek dostalo hygienické balíčky, které kromě základní kosmetiky obsahují třeba čisté prádlo, vložky nebo prací prášek. Nejmenší děti dostaly sady s dětskou výživou, tisíce dětí se podařilo zdravotníkům naočkovat.

Humanitární pracovníci strávili v táboře devět dní, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mise skončila ve čtvrtek.

Tábor Rukbán začal vznikat koncem roku 2015, když se tam začali hromadit syrští uprchlíci poté, co se Ammán rozhodl zpřísnit bezpečnostní opatření na hranici kvůli útokům radikálů z teroristické organizace Islámský stát (IS). V červnu 2016 Jordánsko hranici v místě zcela uzavřelo. Přísun humanitární pomoci do tábora komplikovala blízkost bojovníků IS. Rusko tvrdí, že tito radikálové žili i mezi uprchlíky. Humanitární organizace loni obvinily Moskvu i Damašek, že brání konvojům s humanitární pomocí dostat se k uprchlíkům. Rusko a Sýrie naproti tomu tvrdí, že potřebnou bezpečnost pro humanitární konvoje nezvládají zajistit americké jednotky, které poblíž působí.

Od začátku občanské války v Sýrii v roce 2011 Jordánsko přijalo statisíce syrských uprchlíků, podle posledních údajů jich tam je registrováno na 670 tisíc.