Dostal pokutu za řízení v rouchu, ostatní mniši se ho zastávají

Buddhističtí mniši v Japonsku spustili na sociálních sítích kampaň s názvem "Dokážu to v rouchu". Sdílenými videy, na kterých dělají různé pohybové aktivity ve svém tradičním oblečení, vyjadřují podporu svému kolegovi, jenž byl pokutován za řízení v tradičním rouchu. Podle policie se provinil nebezpečnou jízdou. Informoval o tom britský server The Guardian.

Do japonských médií se před pár dny dostala zpráva o tom, že policista ve městě Fukui pokutoval mnicha ve věku kolem 40 let za to, že řídil ve svém rouchu. Pokutu ve výši šesti tisíc jenů (zhruba 1200 korun) strážce zákona odůvodnil tím, že příliš dlouhý hábit mohl způsobit problémy v řízení, a tudíž šlo o nebezpečnou jízdu za volantem.

Zpráva se rozšířila i mezi dalšími členy buddhistických mnichů a ti napříč celou zemí začali svého pokutovaného bratra podporovat. Na twitteru pod hashtagem "Dokážu to v rouchu" sdílí svá videa, na kterých jezdí na skateboardu, skáčou přes švihadlo, žonglují či dokonce bojují se světelnými meči ze Star Wars. To vše dělají právě ve svém tradičním oblečení, jež jim v pohybu očividně nijak nebrání.

Další uživatelé na twitteru oceňovali poměrně těžké pohybové aktivity, které mniši na videích provozují. "Jestli existuje něco, co mě sledování těchto videí naučilo, tak je to fakt, že si nemám zahrávat s japonskými mnichy," vysekl poklonu jeden z uživatelů. Jiní zase mezi sebou rozjeli diskuzi ohledně toho, zda by policisté pokutovali také řidiče, kteří by na sobě měli během jízdy rovněž dlouhé oblečení, byť by nešlo o hábit.

Pokutovaný mnich byl právě na cestě do chrámu. Měl na sobě oblečené roucho, které svou délkou dosáhlo až pod jeho kolena, píše The Guardian s odkazem na tokijské noviny Yomiuri Shimbun. Podle svých slov je mnich během řízení vždy nanejvýš opatrný, a to už po celých dvacet let, kdy má řidičský průkaz.

Pokutu nezaplatil

Jeho mnišský řád v Kjótu už podal oficiální stížnost "za přísné prosazování dopravních předpisů". Podle řádu je nošení jejich "údajně nebezpečného oděvu" povinností, a kdyby měli být takto omezováni, nebudou schopni dostatečně vykonávat své povinnosti během náboženských obřadů.

Celá situace ještě není uzavřena. Mnich totiž dosud pokutu nezaplatil a ani tak učinit nehodlá. Celý případ se nejspíš dostane před soud, píší noviny Yomiuri Shimbun. A pokud se to opravdu stane, je mnich údajně plně připraven na svou obhajobu, v níž hodlá konstatovat, že je jeho oděv naprosto bezpečný.