Druhý nejvyšší stupeň varování. Sopka je vysoce nestabilní

Indonéské úřady ve čtvrtek zvýšily stupeň varování před aktivitou sopky Anak Krakatoa na druhý nejvyšší v obavách z možného opakování vlny tsunami, která o víkendu zabila více než 420 lidí. Indonésie rovněž rozšířila oblast zákazu pohybu kolem vulkánu a přesměrovala lety z jeho blízkosti, informovaly agentury AP a Reuters.

Seismologové se obávají, že kráter sopky je velmi nestabilní a mohl by přijít další výbuch či jiná aktivita vedoucí k vzedmutí nebezpečné vlny. Okruh, v němž by se nikdo neměl pohybovat, byl proto rozšířen na pět kilometrů. Z vytyčené oblasti jsou přesměrovány všechny lety.

"Od 23. prosince aktivita neustala...Předpokládáme další eskalaci," uvedl podle Reuters tajemník indonéské geologické agentury Antonius Ratdomopurbo. Záchranáři nadále pátrají po více než stovce pohřešovaných lidí a naděje na objevení přeživších klesá.

Tsunami udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva, kde se stále pohřešují desítky lidí.

