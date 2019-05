Duterte chce, aby sporný odpad do Kanady odvezla soukromá firma

Filipínský prezident Rodrigo Duterte nařídil vládě najmout soukromou přepravní společnost, která zpět do Kanady odveze 69 kontejnerů s odpadem. S odvoláním na prezidentova mluvčího to uvedla agentura Reuters. Kanada uvádí, že odpad, který byl do Manily vyvezen v letech 2013 až 2014, byl součástí komerční transakce, se kterou neměla vláda co do činění.

Ottawa se přesto uvolila odpad přijmout a zajišťuje jeho přepravu. Promeškala však lhůtu, kterou Manila stanovila na 15. května. Filipíny pak stáhly z Kanady své diplomaty.

"Kanada zjevně bere problém na lehkou váhu. To, že Kanada tuto zemi používá jako skládku, je urážkou filipínského národa," řekl prezidentův mluvčí. Kontejnery, jež vyvolaly mezi oběma zeměmi spor, byly označeny jako plasty určené k recyklaci na Filipínách. Ve skutečnosti však obsahovaly použité plenky, noviny a lahve na vodu.

Duterte, který si často nebere servítky ani při diplomatických schůzkách, v dubnu pohrozil Kanadě válkou a dodal, že kontejnery s odpadky osobně doprovodí přes moře zpět do Kanady anebo je vyklopí před kanadským velvyslanectvím v Manile. Nyní zase nakázal, aby najatá společnost kontejnery nechala v kanadských výsostných vodách, pokud je země odmítne přijmout.

Kanadská vláda uvedla, že najala společnost Bollore Logistics Canada, aby odpad bezpečně a co nejrychleji přepravila zpět do Kanady. Kanadská strana chce vše stihnout do konce června - odpad musí být nejprve zpracován, aby odpovídal kanadským bezpečnostním a zdravotním předpisům.