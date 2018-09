Duterte označil Hitlera za šílence. Před lety se s ním srovnával

Filipínský prezident Rodrigo Duterte, který se v minulosti přirovnával k Adolfu Hitlerovi, v pondělí během návštěvy izraelského památníku holokaustu Jad Vašem označil nacistického diktátora za šílence. Ještě přitom před pouhými dvěma lety srovnával svou protidrogovou kampaň provázenou mnoha oběťmi na životech s holokaustem a tvrdil, že bude "šťastný, až porazí" ve své zemi tři miliony drogově závislých lidí. Později se za svá slova omluvil.

Duterte, který je znám svými siláckými řečmi a je často obviňován z rozsáhlého porušování lidských práv ve své zemi, mluvil tiše a s úctou o obětech genocidy Židů. Prohlásil, že holokaust by se nikdy neměl opakovat a že "despotové" nemají v moderním světě místo.

"Nedokázal jsem si představit, že by někdo mohl poslouchat šíleného vůdce a nikdy jsem nemohl pochopit, že by se lidská bytost pouštěla do vyvražďování, do zabíjení starých mužů, žen a dětí. Doufám, že se to nebude opakovat," prohlásil Duterte.

Protidrogové tažení zahájil na Filipínách Duterte v červenci 2016. Policejní násilí si od té doby vyžádalo více než 4 200 obětí na životech, dalších 131 500 lidí bylo zatčeno. Aktivisté za lidská práva ale tvrdí, že skutečný počet obětí může být mnohem vyšší a že mezi mrtvými jsou nevinní lidé.

Spojené státy, Evropská unie a další země Duterteho za násilí kritizují a vyzývají Filipíny, ať krveprolévání zastaví. Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) počátkem února oznámil, že zahájí předběžné vyšetřování údajných zločinů proti lidskosti, ke kterým dochází během protidrogového tažení.

"Máme stejnou vášeň pro mír," tvrdil Duterte na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který zdůraznil dlouhé přátelství obou zemí. Netanjahu připomněl, že Filipíny po druhé světové válce přijímaly židovské uprchlíky a byly jediným asijským státem, který hlasoval pro založení státu Izrael. Duterte zase poděkoval Izraeli za to, že poskytl pracovní příležitosti asi 28 tisícům Filipíncům a za další pomoc Filipínám.

Za přítomnosti obou politiků bylo mezi oběma zeměmi podepsáno několik smluv, z nichž nejdůležitější je dohoda o dodávce izraelských zbraní na Filipíny.