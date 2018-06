Duterte se opět předvedl. Experta z OSN poslal "k čertu"

Filipínský prezident Rodrigo Duterte, který proslul nevybíravými výroky, se tentokrát zaměřil na experta OSN Diega Garcíu-Sayana. Zvláštního zpravodaje OSN pro nezávislost soudců a advokátů poslal Duterte rovnou "k čertu".

García-Sayan si prezidentovu nevoli vysloužil svou kritikou nedávného odvolání předsedkyně filipínského Nejvyššího soudu Marii Lourdes Serenové. Tento krok označil zpravodaj OSN za "brutální útok" filipínského prezidenta proti soudní moci.

Serenová se stavěla proti kontroverznímu Dutertově protidrogovému tažení, které je poznamenáno násilím a údajnými zločiny proti lidskosti. Kampaň zahájená v červenci 2016 si vyžádala už na 4239 obětí na životech lidí označených policií za drogové dealery nebo konzumenty a zatčení dalších 131 500 osob.

‘Tell him (Diego Garcia-Sayan) not to interfere with the affairs of my country. He can go to hell’ - Philippine President Rodrigo Duterte says after UN special rapporteur criticises him for threatening the country’s top judge https://t.co/g5qzwnrrvH pic.twitter.com/B1TgqwR0pv