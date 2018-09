Erdoğan: O osudu amerického pastora rozhodne soud, ne politici

O osudu amerického pastora, jehož uvěznění v Turecku rozbouřilo vztahy mezi Ankarou a Washingtonem, rozhodne turecký soud, a nikoli politici, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo uvedl, že doufá, že Turecko propustí Andrewa Brunsona tento měsíc.

Evangelický pastor byl zadržen pro podezření z terorismu a špionáže, ve vazbě strávil 21 měsíců a v červenci byl přesunut do domácího vězení. Brunson veškerá obvinění odmítá.

"Je to záležitost soudu. Brunson byl zadržen v souvislosti s terorismem... Další soudní stání se koná 12. října. Nevíme, jak soud rozhodne, a politici rozsudek nijak neovlivní," prohlásil v úterý Erdoğan v New Yorku, kam přijel na zasedání Valného shromáždění OSN. "Z pozice prezidenta nemám právo nařídit jeho propuštění. Naše soudnictví je nezávislé," dodal první muž Turecka. Pokud soud shledá Brunsona vinným, hrozí mu až 35 let vězení.

Americký prezident Donald Trump, kterého Brunsonovo zadržení popudilo, se v srpnu rozhodl zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka. Erdoğan odpověděl prudkým zvýšením cel na dovoz některého amerického zboží, včetně osobních aut, alkoholu či tabáku.

Už před uvalením cel zavedly USA kvůli zadržování Brunsona sankce vůči dvěma tureckým ministrům. Ankara, která po USA požaduje vydání duchovního Fethulaha Gülena, jemuž přičítá odpovědnost za předloňský neúspěšným pokusem o puč v Turecku, reagovala sankcemi vůči dvěma americkým ministrům.

Od začátku letošního roku oslabila turecká lira k dolaru zhruba o 40 procent. Vedle diplomatické roztržky se Spojenými státy přispěly k oslabení liry i obavy z Erdoğanova vlivu na měnovou politiku.

"Brunsonův případ nijak nesouvisí se stavem turecké ekonomiky. Nynější hospodářské problémy se zveličují víc, než je nutné, a Turecko tyto problémy překoná pomocí vlastních zdrojů," řekl Erdoğan.