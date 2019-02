Eskalace napětí. Pákistán oznámil narušení vzdušného prostoru

Indické vojenské letadlo vstoupilo do vzdušného prostoru nad pákistánskou částí Kašmíru. Oznámila to v úterý pákistánská armáda. Indická vláda k tomu podle Reuters uvedla, že její letouny provedly v Pákistánu úder na tábory ozbrojenců. Vztahy mezi Pákistánem a Indií, které se před dvěma týdny vyostřily po útoku v indické části Kašmíru, se nadále zhoršují a přibývají vzájemná odvetná opatření.

Pákistánská armáda uvedla, že indické letadlo, ke kterému vzlétly pákistánské stíhačky, ve spěchu odhodilo náklad a odletělo zpět do indického sektoru. Náklad, jehož povahu Pákistán neupřesnil, dopadl nedaleko města Balakot na severozápadě Pákistánu. "Nikdo nebyl zraněn, škody nejsou žádné," dodala armáda.

Indické ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že nemá žádné informace o tvrzení Pákistánu. Následně ale na twitteru ministr zemědělství napsal, že indické letectvo provedlo nálet na teroristické tábory v pákistánském sektoru.

Kašmír je rozdělený na pákistánskou a indickou zónu kontroly, ale na celé jeho území si dělá nárok jak Indie, tak Pákistán. Obě země přitom disponující jadernými zbraněmi. Kvůli tomuto himálajskému území svedly Indie a Pákistán dvě války. Indie dlouhodobě obviňuje Pákistán z podpory islámských ozbrojenců, kteří útočí na indické síly v Kašmíru. Při takovém útoku před dvěma týdny zahynulo nejméně 40 indických policistů.

BREAKING: Our @bpolitics story on the rapidly evolving India-Pakistan situation, with Islamabad saying they scrambled jets in response to Indian aircraft that dropped payloads "in haste." India reports saying they struck a terrorist camp.https://t.co/n8zil8jXKG