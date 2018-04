Genderová diskriminace: letiště odmítá podpořit ženy

Izraelské letiště odmítlo vystavit reklamy, které informuji ženy o tom, že palubní personál nemá žádné právo je požádat, aby se vzdaly svého konkrétního místa v letadle na příkaz ultraortodoxního židovského muže. Za touto kampaní bojující za genderovou korektnost stojí Izraelské náboženské centrum (IRAC). Informoval o tom server The Guardian.

Organizace IRAC plánovala vyvěsit své reklamní billboardy radící ženám na letišti Ben Gurion blízko hlavního města Izraele Tel Avivu.

IRAC tak mimo jiné reagovala na červnový soudní spor mezi 82letou Renee Rabinowitzovou, která přežila holocaust, a leteckou společností El Al. Žena firmu žalovala za genderovou diskriminaci poté, co ji letecká posádka požádala, aby uvolnila své místo vedle jednoho ultraortodoxního Žida, který nechtěl vedle ní sedět.

Soudní proces dopadl vítězně pro ženu. Soudce tehdy uvedl, že "členové posádky nemohou za žádných okolností přikázat cestující, aby si přesedla ze svého původního sedadla jinam na základě požadavku sousedního pasažéra, který nechce kvůli opačnému pohlaví vedle ní sedět".

Soud následně společnosti El Al uložil lhůtu 45 dní na to, aby změnila svou politiku, Rabinowitzové navíc musela vyplatit odškodné. Kromě toho nebyla jedinou ženou, která se do této situace během letu s El Al dostala.

Reklamní billboardy IRAC zní: "Dámy, prosím, posaďte se... a držte si své místo!" Organizace se tak snaží ženám připomínat, že nikdo nemá právo jim přikázat změnu sedadla jen na základě toho, že jsou opačného pohlaví. Společně s Hnutím za reformní judaismus pak organizace vytvořila video, ve kterém ženy povzbuzuje, aby případné problémy tohoto typu nahlásily vyšším autoritám.

"Ženy se pořád bojí, jestli je to košer"

Výkonná ředitelka IRAC Anat Hoffmanová uvedla, že reklamní kampaň by neměla být považována za kontroverzní, neboť jen informuje cestující o jejich základních právech. Vedení letiště ale prohlásilo, že se vyhýbají reklamě, která má politický a rozdělující podtext.

"Máme pocit, že i od vyhraného soudního sporu se to pořád děje. Ženy si stále nejsou jisté, zda je to košer či nikoliv. Ten případ se pořád opakuje: charedim (ultraortodoxní Žid) se odmítá posadit a místo toho, aby mu posádka řekla, ať to prostě udělá, se pozornost přesune k ženě, které je řečeno: ´Proč se prostě nepřesuneš, abychom už mohli vzlétnout?´," tvrdí Hoffmanová, jež tohle chování označuje diskriminační, dehonestující a především nezákonné.

V roce 2011 izraelský nejvyšší soud nařídil, že v autobusem nesmí být uplatňována genderová segregace. V letecké dopravě ale ženy stále vyhráno nemají. "Pokud vedení letiště nepovolí naše billboardy, požádáme je, aby vytvořily své vlastní, kde budou cestující informovat o jejich právech. A pokud to neudělají, asi je budeme muset žalovat," konstatovala Hoffmanová.