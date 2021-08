Hirošima si minutou ticha připomněla 76 let od svržení americké atomové bomby

Japonská Hirošima si v pátek minutou ticha připomněla 76 let od okamžiku, kdy američtí letci koncem druhé světové války na město svrhli atomovou bombu. Pietní akci stejně jako loni poznamenala pandemie covidu-19, byla menší než v minulosti. Zástupci Hirošimy prosili, aby minutu ticha drželi i účastníci olympijských her v Tokiu, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) to ale odmítl, napsala agentura DPA.

Podle japonských médií se mnozí v Hirošimě po tomto odmítnutí ze strany předsedy MOV Thomase Bacha cítili podvedení. Domnívali se prý, že nedávná návštěva Hirošimy bude pro šéfa MOV natolik významná, že vyslyší přání města a minuta ticha se uskuteční i v dějištích olympiády.

Bach hirošimský Park míru navštívil krátce před začátkem her. Položil tam věnec a držel minutu ticha za oběti exploze jaderné bomby. Mluvčí MOV uvedl, že jedna část nedělního závěrečného ceremoniálu olympijských her bude věnována památce lidí, kteří přišli o život při tragických událostech, jako byla ta v Hirošimě.

Starosta města Kazumi Macui vyzval světové státníky, aby opustili politiku jaderného odstrašení, a současně vládu své země, aby se "okamžitě" připojila k úmluvě OSN zakazující jaderné zbraně, která vstoupila v platnost letos v lednu. Dosud ji ratifikovalo přes 50 zemí, avšak žádná ze současných jaderných mocností.

Premiér Jošihide Suga hovořil o nutnosti "vytrvat v realistických iniciativách" ohledně jaderného odzbrojení v době zhoršující se bezpečnostní situace a vzdalujících se pozic jednotlivých států v této otázce.

Jeho projev poznamenal přešlap, kdy omylem přeskočil celou jednu stranu textu. Veřejnoprávní televize NHK v tu chvíli přestala zobrazovat titulky, všimla si agentura Reuters. Předseda vlády se za to na následné tiskové konferenci omluvil.

Bezprostředně po svržení americké atomové bomby na Hirošimu zahynuly desítky tisíc lidí. Podle odhadů do konce roku 1945 zemřelo 140 tisíc lidí, tisíce zemřely později na následky zranění a radiace. Tři dny po mohutné explozi v Hirošimě svrhli Američané druhou jadernou bombu nad městem Nagasaki. Krátce poté Japonsko kapitulovalo.