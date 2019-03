Hizballáh údajně chystá útok z Golanských výšin na Izrael

Člen libanonského Hizballáhu Alí Músa Dakdúk, který byl v minulosti vězněn v Iráku kvůli zavraždění Američanů, nyní v Sýrii zřizuje jednotku, která bude útočit v Izraeli. Řekl to úřadující izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac. Agentura Reuters k tomu napsala, že Izrael obvinění proti činnosti Hizballáhu v Sýrii vznáší v době, kdy se snaží prosadit, aby USA uznaly izraelské nároky na syrské Golanské výšiny. Izrael je obsadil za války, část později vyklidil, ale další část anektoval.

Libanonský šíitský Hizballáh bojuje v Sýrii a spolu s Ruskem a Íránem patří ke spojencům tamní vlády. Izraelci se snažili přimět Rusko k poskytnutí záruky, že se Íránci a také členové Hizballáhu budou držet od hranice v oblasti Golan dál.

Kac řekl, že pokud by USA uznaly nároky Izraele na Golanské výšiny, byla by to "náležitá" odpověď na přibývající aktivity Hizballáhu na tomto území. Podle izraelské tajné služby tato Izraeli nepřátelská organizace připravila několik svých operativců k útokům na Izrael z oblasti Golan. Armáda se domnívá, že Dakdúk stojí v čele této skupiny.

Roku 2007 ho američtí vojáci zadrželi v irácké Basře za jeho účast na zavraždění pěti amerických vojáků v Karbale. Roku 2012 ho dva irácké soudy shledaly nevinným z tohoto činu a Dakdúk byl propuštěn na svobodu.

Mluvčí izraelské armády řekl, že se Dakdúk vrátil do Libanonu, přešel do Sýrie a založil skupinu, která začala zjišťovat informace o případných cílech útoků v Izraeli. Kromě jiného pořizovali videa výměny hlídek.

Reuters napsal s odvoláním na americké diplomaty, že USA s Izraelem jednají o jeho požadavku na uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami. Anexi z roku 1981 svět neuznává. "Doufám, že se to stane brzo, v době premiérovy návštěvy Washingtonu," řekl Kac. Premiér Benjamin Netanjahu odjede do Washingtonu na konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), která se koná od 24. do 26. března. Současná americká administrativa vychází Izraeli maximálně vstříc, uznala Jeruzalém za izraelské hlavní město a přesunula tam z Tel Avivu velvyslanectví.