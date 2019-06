Hongkong odložil schvalování zákona o vydávání osob

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová v sobotu oznámila odklad schvalování zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Návrh zákona vyvolal masové protesty, neboť norma by umožnila vydávat podezřelé do zemí, s nimiž Hongkong nemá smlouvu o vydávání, tedy i do pevninské Číny. Lamová řekla, že odklad je časově neomezený, a vyloučila, že by se návrah k projednávání do parlamentu dostal ještě letos.

Hongkong je bývalá britská kolonie, předaná Číně roku 1997 v rámci principu jedna země, dva systémy, což garantuje určitou autonomii v oblasti justice, legislativy a ekonomického systému. Kritici se obávají, že Peking by konroverzního zákona využil k pronásledování svých oponentů a že by norma utužila čínskou kontrolu nad Hongkongem. Vedení Hongkongu tvrdí, že zákon zabrání tomu, aby se někdejší kolonie stala útočištěm zločinců.

Lamová po nočním jednání s kabinetem novinářům řekla, že k rozhodnutí dospěla kvůli nespokojenosti, kterou občané projevují, a že odklad je časově neomezený. Své vystoupení přitom zahájila konstatováním, že Hongkong musí chránit zákon a pořádek a že se správa snažila sblížit názorové rozdíly.

Správkyně prohlásila, že legislativní proces kolem zákona bude zastaven a že o dalším postupu se rozhodne po všeobecné konzultaci. "Budeme komunikovat se společností, více vysvětlovat a více naslouchat. Vláda bude otevřená názorům o zákonu," řekla Lamová.

"Podle mé zkušenosti nelze tuto názorovou výměnu stihnout ještě letos," řekla Lamová. Přitom vyloučila, že by zákon do konce roku dostal zpět do Zákonodárné rady, a prohlásila, že pro konzultace s veřejností nebyl stanoven žádný časový limit.

Správkyně přiznala, že postup vlády nebyl správný, což vyvolalo "velký konflikt v Hongkongu, který byl v minulých dvou letech relativně klidný". "Mnoho lidí bylo zklamáno, zarmouceno a pociťovalo lítost. Přijmeme kritiku upřímně a s pokorou," řekla Lamová. Při odpovědi na otázku o neurčitosti odkladu řekla, že návrh zákona není zrušen, protože je stále třeba vyřešit zákonné nedostatky.

Server Hongkong Free Press (HKFP) napsal před tiskovou konferencí, že síla protestů z tohoto týdne přivodí konec Lamové. Správkyně bude muset odstoupit nyní, nebo později, soudí HKFP. Lamová se na tiskové konferenci dotazu na téma rezignace vyhnula. Sdělila pouze, že se po dva roky v úřadě snažila přispět k harmonizaci společnosti.

Hájila také postup policie při protestech s tím, že na televizních záběrech je vidět, že mnoho účastníků na policisty útočilo. Příznivě se vyjádřila k Pekingu. Na dotaz, zda se odkladem nedostala do potíží s Pekingem, řekla, že centrální vláda projevuje "porozumění, důvěru, respekt a podporu". Lamová také prohlásila, že je odpovědná jak vůči Pekingu, tak vůči Hongkongu a že jakýkoli její krok musí být zákonný. Účelem odkladu podle ní není lidi zpacifikovat nebo napravit poškozenou pověst vlády, ale obnovit společenský smír.

Minulou neděli v Hongkongu protestoval až milion lidí a ve středu desetitisíce demonstrantů zablokovaly ulice v okolí vládních institucí, aby zabránily projednávání zákona. Policie zasáhla slzným plynem a gumovými projektily. Zraněno bylo přes 80 lidí včetně dvacítky policistů a za mřížemi skončilo 11 osob.

Další velký protest je svolán na tuto neděli a podle organizátorů, jež citovala stanice CNN, se bude konat bez ohledu na oznámený odklad. Lidé se prý obávají, že jde jenom o taktický čínský manévr. Demonstrace mají pokračovat, dokud návrh zákona nebude zrušen.

Na tiskové konferenci také padl dotaz, zda se Lamová rozhodla pro odklad z obav před nedělní demonstrací. Správkyně odpověděla, že to s tím nemá co dělat. "Ve středu se vystupňovalo násilí, byla to vážná konfrontace," řekla. Je prý odhodlána zabránit dalším zraněním.